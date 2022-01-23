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Білоруське Полісся зустріло росіян плакатом про "Путлера"

23 січня, 2022 неділя
13:51
Світ

У південній частині Республіки Білорусь на маршрут руху залізничних платформ з російською військовою технікою вийшло троє білорусів

Вони тримають заборонений режимом Лукашенка біло-червоно-білий білоруський національний прапор (БЧБ) та плакат, адресований "Путлер", передає ТГ-канал Баста.

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"Путлер, руки геть від України!", - написано на плакаті.


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