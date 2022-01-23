Білоруське Полісся зустріло росіян плакатом про "Путлера"
У південній частині Республіки Білорусь на маршрут руху залізничних платформ з російською військовою технікою вийшло троє білорусів
Вони тримають заборонений режимом Лукашенка біло-червоно-білий білоруський національний прапор (БЧБ) та плакат, адресований "Путлер", передає ТГ-канал Баста.
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"Путлер, руки геть від України!", - написано на плакаті.
- Нагадаємо, вдзовж північного кордону України розставляють російську та білоруську військову техніку.
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