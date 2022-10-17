Білоруські прикордонники розуміють, що Україна готує не напад, а захист свого кордону, - МВС
У МВС наголосили, що білоруські прикордонники мають розуміння, що Україна не готує напад, а лише намагається захистити свою територію
Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.
Заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко заявив, що прикордонники Білорусі розуміють, що наша країна готує не напад, а захист свого кордону - на відміну від дій та пропагандистських заяв білоруського військово-політичного керівництва.
"Білоруські військовослужбовці, рухаючись своєю територією, лісовою дорогою, першими віддали військові вітання. Рядові військовослужбовці, які безпосередньо несуть службу наближено до наших позицій на наших спільних кордонах, вони є адекватними. І цей жест, який вони зробили, військовою, а ще більше прикордонною мовою, говорить, що вони це все (позицію керівництва країни, - ред.) не підтримують, що вони мають повагу до своїх (українських, - ред.) колег", – повідомив Бондаренко.
Росія використовує білоруські аеродроми, звідки підіймаються літаки, які обстрілюють українські міста.
"Керівництво Білорусі фактично здало в оренду свою країну для задоволення потреб російської армії", - додають у відомстві.
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