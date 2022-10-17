Білоруські прикордонники розуміють, що Україна готує не напад, а захист свого кордону, - МВС

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

Заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко заявив, що прикордонники Білорусі розуміють, що наша країна готує не напад, а захист свого кордону - на відміну від дій та пропагандистських заяв білоруського військово-політичного керівництва.

"Білоруські військовослужбовці, рухаючись своєю територією, лісовою дорогою, першими віддали військові вітання. Рядові військовослужбовці, які безпосередньо несуть службу наближено до наших позицій на наших спільних кордонах, вони є адекватними. І цей жест, який вони зробили, військовою, а ще більше прикордонною мовою, говорить, що вони це все (позицію керівництва країни, - ред.) не підтримують, що вони мають повагу до своїх (українських, - ред.) колег", – повідомив Бондаренко.

Росія використовує білоруські аеродроми, звідки підіймаються літаки, які обстрілюють українські міста.

"Керівництво Білорусі фактично здало в оренду свою країну для задоволення потреб російської армії", - додають у відомстві.

14 жовтня російський і білоруський диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко оголосили про розгортання спільного угруповання військ у Білорусі.

15 жовтня стало відомо, що до Білорусі прибули перші російські військові зі складу "регіонального угруповання" військ.

16 жовтня міністерство оборони Білорусі оголосило, що у рамках розгортання спільного угруповання військ з РФ, до країни перекинуть 9 тис. російських військових

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb