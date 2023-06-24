Звернення оприлюднено на офіційному ТГ-каналі Кабінету.

У ньому, зокрема, йдеться:

"Об'єднаний перехідний кабінет міністрів Білорусі:

- заявляє, що рішення "уряду" Лукашенка та його ради безпеки не мають юридичної сили на території Білорусі та за її межами;

- денонсує угоди про створення Союзної держави Білорусі і Росії, оголошує про вихід Республіки Білорусь з ОДКБ, ЄАЕС і СНД;

- вважає неприпустимою участь білоруських військових у збройному конфлікті в Росії".

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Далі у тексті звернення йдуть вимоги до білоруських прикордонників та військових. Вони є такими ж, як і у лідерки опозиції Світлани Тихановської.

"У зв'язку з цим вимагаємо від Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь негайно закрити кордон між Білоруссю та Росією, від міністерства оборони Республіки Білорусь забезпечити виведення російських військ з Білорусі, припинити підготовку до розміщення ядерної зброї на території Білорусі", - зазначається у заяві.

Причиною прийняття такої заяви називається військовий заколот у РФ.