Білоруський опозиційний уряд розриває угоди про Союзну державу з РФ, членство Білорусі у СНД та ОДКБ
Сформований з представників різних політсил білоруський Об'єднаний перехідний кабінет у суботу, 24 червня 2023 року, оприлюднив заяву щодо членства Республіки Білорусь в утворених Кремлем міжнародних блоках та організаціях
Звернення оприлюднено на офіційному ТГ-каналі Кабінету.
У ньому, зокрема, йдеться:
"Об'єднаний перехідний кабінет міністрів Білорусі:
- заявляє, що рішення "уряду" Лукашенка та його ради безпеки не мають юридичної сили на території Білорусі та за її межами;
- денонсує угоди про створення Союзної держави Білорусі і Росії, оголошує про вихід Республіки Білорусь з ОДКБ, ЄАЕС і СНД;
- вважає неприпустимою участь білоруських військових у збройному конфлікті в Росії".
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Далі у тексті звернення йдуть вимоги до білоруських прикордонників та військових. Вони є такими ж, як і у лідерки опозиції Світлани Тихановської.
"У зв'язку з цим вимагаємо від Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь негайно закрити кордон між Білоруссю та Росією, від міністерства оборони Республіки Білорусь забезпечити виведення російських військ з Білорусі, припинити підготовку до розміщення ядерної зброї на території Білорусі", - зазначається у заяві.
Причиною прийняття такої заяви називається військовий заколот у РФ.
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