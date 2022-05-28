Більша частина Лиману на Донеччині контролюється українськими військами, — нардеп Лубінець

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Одразу хочу спростувати наративи російської пропаганди, яка ще вчора заявляла, що Лиман контролюється російськими військами. Це не так. Частину Лиману окупанти намагаються захопити, проте більшу частину міста контролюють українські воїни", – сказав він.



Лубінець додав, російські загарбники намагаються захопити залізничні вузли, аби робити перекидання зброї.

"Для нас також важливі залізничні шляхи, проте передовсім стоїть життя людей, тож коли ми чинимо відступ, то це робиться виключно заради того, що зберегти життя воїнів…До слова, на Донеччині ми не втратили жодного населеного пункту протягом півтора місяця. За цей час орки не просунулись на жоден метр вперед", – наголосив Лубінець.



Окупанти ведуть активний наступ на Донбасі та намагаються закріпитись у Лимані, є загроза ракетних ударів з Білорусі, - Генштаб ЗСУ



ракетних ударів з Білорусі, - Генштаб ЗСУ У разі встановлення повного контролю над містом Лиман на Донеччині росіяни отримають стратегічну перевагу у наступній фазі битви за Донбас. Про це зазначає британська розвідка.



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