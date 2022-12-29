Біля Бахмута сконцентрована найбільша у всій зоні бойових дій артилерійська група армії РФ, - військовий експерт Коваленко
Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", зауважив, що на Бахмутському напрямку у противника є дві проблематики: перша – відсутність пропорційної кількості боєкомплекту до артилерії, а друга – логістика
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Сьогодні Бахмут – це фортеця, пастка, яка стягує на цьому плацдармі ресурси російських окупантів, тому противник не може передислокувати чи перегрупувати свої сили на інші якісь напрямки. Біля Бахмута зараз сконцентрована найбільша у всій зоні бойових дій артилерійська група армії РФ, тому на інших плацдармах противника є дефіцит не тільки боєкомплектів, але й артилерії", - розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
Олександр Коваленко додав, що в останні тижні ЗСУ зробили низку досить вдалих вражень ворожих складів з боєприпасами, особливо в районі Ірміно (місто в Алчевському районі на Луганщині – ред.), де був найбільший склад боєприпасів у цій локації, з якого постачалися артилерійські боєкомплекти окупантам до Бахмута.
"Противник відчуває зараз ще більший дефіцит. І сьогодні у росіян є дві проблематики на Бахмутському напрямку: перша – відсутність пропорційної кількості боєкомплекту до їхньої артилерії, а друга – логістика. Окупанти у першу чергу використовують рокадні дороги (об'їзні дороги - ред.), щоб забезпечувати свої підрозділи боєприпасами. Відповідно, можемо казати про те, що найближчі місяці у противника дійсно може виникнути ситуація досить серйозного дефіциту боєприпасів, який буде впливати на можливості ворога до наступальних дій, а навіть і до оборонних. Саме це ми вже можемо відчувати по діях наших захисників Бахмута, тому що вони змогли деякі позиції контратакувати та навіть їх повернути, вибивши звідти російських окупантів", - пояснив Коваленко.
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