Біля Білого дому блискавка вбила двох людей

Про це повідомляє АР.

76-річний Джеймс Мюллер і 75-річна Донна Мюллер із Джейнсвілля, штат Вісконсин, померли від отриманих травм.

Двоє інших, чоловік та жінка, перебувають у критичному стані. Їхні особи не розголошуються.

"Ми засмучені трагічною втратою людей після удару блискавки в парку Лафаєт, — заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, — Наші серця з родинами, які втратили близьких, і ми молимося за тих, хто все ще бореться за своє життя".

Офіцери Секретної служби та паркової поліції США, які стали свідками удару блискавки, надали першу допомогу, повідомили чиновники.

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