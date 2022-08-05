Біля Білого дому блискавка вбила двох людей
Ще двоє перебувають у критичному стані внаслідок удару блискавки у парку Лафаєт біля Білого дому у Вашингтоні
Про це повідомляє АР.
76-річний Джеймс Мюллер і 75-річна Донна Мюллер із Джейнсвілля, штат Вісконсин, померли від отриманих травм.
Двоє інших, чоловік та жінка, перебувають у критичному стані. Їхні особи не розголошуються.
"Ми засмучені трагічною втратою людей після удару блискавки в парку Лафаєт, — заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, — Наші серця з родинами, які втратили близьких, і ми молимося за тих, хто все ще бореться за своє життя".
Офіцери Секретної служби та паркової поліції США, які стали свідками удару блискавки, надали першу допомогу, повідомили чиновники.
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