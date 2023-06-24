Бійці РДК готові допомагати звільняти Росію від кривавого тирана, - командир Нікітін
"Російський добровольчий корпус" закликав своїх прихильників до активних дій на тлі заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина
Про це командир РДК Денис Нікітіна заявив у своєму відеозверненні.
"Я закликаю всіх прихильників РДК до активних дій! У всіх нас з'явився унікальний шанс визначити свою долю та долю нашої Батьківщини! Вся координація йтиме через наші офіційні канали зв'язку", - сказав він.
Командир РДК також зазначив, що зараз він перебуває з бійцями РДК в Україні, допомагаючи ЗСУ воювати з армією РФ. За його словами, лінія фронту в Україні починає "сипатись".
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"Фронт починає сипатися - деморалізовані й позбавлені управління солдати армії РФ просто залишають свої позиції. У районі Бахмута й на Запорізькому напрямку бійці ЗСУ просуваються, не зустрічаючи опору", - заявив Нікітін.
Командир РДК також наголосив, що зараз завдання його угруповання - допомагати Збройним силам України рухати фронт далі й звільняти окуповані українські землі.
"Бійці РДК, які перебувають на території РФ, - мобілізовані. Вони готові допомагати звільняти Росію від кривавого тирана. І я думаю, що по обидва боки кордону війська РДК прискорюють нашу спільну перемогу", - констатував Нікітін.
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- Російські ЗМІ публікують відео і фото вагнерівців, які зайшли у село Красне Липецької області. Влада підтвердила рух колон військ ПВК "Вагнер" на території регіону.
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