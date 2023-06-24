Про це командир РДК Денис Нікітіна заявив у своєму відеозверненні.

"Я закликаю всіх прихильників РДК до активних дій! У всіх нас з'явився унікальний шанс визначити свою долю та долю нашої Батьківщини! Вся координація йтиме через наші офіційні канали зв'язку", - сказав він.

Командир РДК також зазначив, що зараз він перебуває з бійцями РДК в Україні, допомагаючи ЗСУ воювати з армією РФ. За його словами, лінія фронту в Україні починає "сипатись".

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"Фронт починає сипатися - деморалізовані й позбавлені управління солдати армії РФ просто залишають свої позиції. У районі Бахмута й на Запорізькому напрямку бійці ЗСУ просуваються, не зустрічаючи опору", - заявив Нікітін.

Командир РДК також наголосив, що зараз завдання його угруповання - допомагати Збройним силам України рухати фронт далі й звільняти окуповані українські землі.

"Бійці РДК, які перебувають на території РФ, - мобілізовані. Вони готові допомагати звільняти Росію від кривавого тирана. І я думаю, що по обидва боки кордону війська РДК прискорюють нашу спільну перемогу", - констатував Нікітін.