Блінкен обговорив із Зеленським дипломатичні відносини Росії та США
У середу, 29 грудня, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським
Про це йдеться на сайті Держдепу США.
У пресслужбі повідомили, що Блінкен та Зеленський обговорили зусилля щодо мирного врегулювання збройного конфлікту на Сході України, а також майбутні дипломатичні відносини США з Росією.
Блінкен під час розмови з українським президентом наголосив, що США непохитно підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в умовах нарощування Росією військових сил.
У своєму Twitter Блінкен наголосив, що для стримування російської агресії союзники та партнери НАТО роблять дипломатичні зусилля. Для цього усі сторони переговорів будуть консультуватися з Україною.
"Під час розмови з президентом України знову підтвердив повну підтримку США Україні. Ми будемо продовжувати тісно консультуватися з Україною, разом з союзниками та партнерами НАТО, в наших дипломатичних зусиллях зі стримування подальшої російської агресії", - написав державний секретар США.
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