Блінкен обговорив із Зеленським дипломатичні відносини Росії та США

Про це йдеться на сайті Держдепу США.



У пресслужбі повідомили, що Блінкен та Зеленський обговорили зусилля щодо мирного врегулювання збройного конфлікту на Сході України, а також майбутні дипломатичні відносини США з Росією.



Блінкен під час розмови з українським президентом наголосив, що США непохитно підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в умовах нарощування Росією військових сил.



У своєму Twitter Блінкен наголосив, що для стримування російської агресії союзники та партнери НАТО роблять дипломатичні зусилля. Для цього усі сторони переговорів будуть консультуватися з Україною.



"Під час розмови з президентом України знову підтвердив повну підтримку США Україні. Ми будемо продовжувати тісно консультуватися з Україною, разом з союзниками та партнерами НАТО, в наших дипломатичних зусиллях зі стримування подальшої російської агресії", - написав державний секретар США.



Нагадаємо, раніше Білий дім анонсував перемовини США та РФ щодо безпекової ситуації навколо України та діяльності НАТО, заплановані на 10 січня.

РФ підтвердила плани провести 10 січня перемовини зі США з безпекових питань.

Джо Байден не виключив можливості зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним 10 січня - у день, на який заплановані безпекові перемовини США і РФ



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb