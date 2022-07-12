Про це повідомляє "Медуза".

У розпорядження видання потрапили результати закритого опитування, проведеного наприкінці червня 2022 на замовлення адміністрації президента (АП) РФ.

Респондентів запитували: "Одні кажуть, що бойові дії в Україні треба зупинити якнайшвидше. Інші вважають, що бойові дії зараз не слід зупиняти. Яка точка зору вам ближча — перша чи друга?"

З документів, які є у "Медузи", випливає, що 30% людей, які взяли участь в опитуванні, вважають, що "бойові дії в Україні потрібно "зупинити якнайшвидше".

Відзначимо, що згідно з опитуваннями у Росії, проведеними після 24 лютого, підтримка дій і політики Путіна становила понад 80%.

Натомість соціологія в Україні свідчить, що 93% громадян вірять, що ми зможемо відбити напад Росії.

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