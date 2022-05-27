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Блогер Золкін після спілкування з 200 полоненими росіянами: "Не думав, що можуть бути такі тупі люди"

27 травня, 2022 п'ятниця
14:19
війна з Росією Володимир Золкін

Володимир Золкін, блогер, журналіст, координатор проєкту МВС "Шукай своїх" зазначив, що російські військовополонені на 90% з себе представляють сіру масу без мізків, вони не виходять за рамки свого маленького і нікчемного світу

Це він розповів в етері Еспресо.

Координатор проєкту МВС зазначив, що оброблено 30 тисяч запитів, за якими зверталися родичі з Росії у пошуках військових в українському полоні. Сам Володимир поспілкувався з 200 військовополоненими, щоб зрозуміти мотивацію участі бійців армії РФ у війні з Україною.

"Мене найбільше вразило і я, навіть, ніколи не думав, що можуть бути такі тупі люди. Це якщо стисло. Я не думав, що ціла країна може жити в призмі "відслужити, буду бухати та піду пенсію". Їх нічого не цікавить, щоб кудись поїхати, подивитися світ, щось почитати. Вони все знають наперед і за рамки свого маленького і нікчемного світу не виходять. Це стосується всіх рівнів звань, за невеликим виключенням, це можуть бути й офіцери, і рядові, але на 90% - це сіра маса без мізків" – поділився своїми враженнями блогер.

Журналіст зауважив, що головні аргументи їх вторгнення на територію України переважно те, що вони їхали на навчання, пройдуть маршем і все домовлено, а у Києві їх зустрінуть з хлібом та сіллю. Також згадували про захист російськомовних, про боротьбу з нацистами, тобто ганяють по колу 10-20 фейків, у які вони вірять.

"Це спілкування не тільки втомило, а я вже не бачу сенсу у цьому. Ми показали все, що могли. Але наші люди пишуть нам, бо впізнають злочинців та мародерів, хоча б за для цього ми продовжуємо. І також ще точково показати ці відео у Росії, щоб вони там поширювали між собою, що не все так однозначно" – пояснив Золкін.

Крім того, Володимир Золкін додав, що вже зараз російських військових інструктують і вони мають методичку при потраплянні у полон, як саме себе поводити.

  • Раніше СБУ повідомила, що окупанти намагаються вирватися з війни через полон і здаються охочіше, ніж у перші тижні масштабної війни
  • Також СБУ перехопила розмову, в якій окупант скаржиться на нестачу ресурсів і заздрить зброї ЗСУ

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