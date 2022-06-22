Блокада Калінінградуа - це тиск на Росію для розблокування українських портів, - експерт-міжнародник Ялі
Професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі вважає, що блокада Калінінградської області Литвою є тиском на країну-агресорку Російську Федерацію, який спрямований на те, щоб Росія розблокувала українські порти для експорту зерна
Політолог висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Насамперед, мабуть, Сполучені Штати Америки знайшли слабке місце Російської Федерації. Я переконаний, що ведуться неофіційні перемовини, щоб Росія розблокувала українські порти для експорту зерна", - зазначив Ялі.
Експерт-міжнародник переконаний, що в ситуації з блокадою Калінінградської області буде знайдено компроміс.
"Це ляпас Росії - маленька Литва заблокувала цілий російський регіон. Блокаду Калінінградської області Литвою можна порівнювати з блокуванням країною-агресоркою Росією українських портів, що провокує світову продовольчу кризу. Я переконаний, що буде знайдено компроміс і цим компромісом стане розблокування портів України", - зауважив Максим Ялі.
- 17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції. У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту" і викликали посла Євросоюзу для пояснень.
- 20 червня Росія розпочала військовий збір в Калінінградській області.
- 21 червня Литва роз'яснила Росії мотиви обмеження транзиту у Калінінградську область, а в ЄС назвали звинувачення Росією Литви "брехнею та чистою пропагандою".
- 21 червня секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія готує швидку і жорстку відповідь для Литви, від якої постраждають усі мешканці балтійської країни.
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