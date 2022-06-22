Політолог висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Насамперед, мабуть, Сполучені Штати Америки знайшли слабке місце Російської Федерації. Я переконаний, що ведуться неофіційні перемовини, щоб Росія розблокувала українські порти для експорту зерна", - зазначив Ялі.

Експерт-міжнародник переконаний, що в ситуації з блокадою Калінінградської області буде знайдено компроміс.

"Це ляпас Росії - маленька Литва заблокувала цілий російський регіон. Блокаду Калінінградської області Литвою можна порівнювати з блокуванням країною-агресоркою Росією українських портів, що провокує світову продовольчу кризу. Я переконаний, що буде знайдено компроміс і цим компромісом стане розблокування портів України", - зауважив Максим Ялі.

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