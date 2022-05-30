Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Багато хто на Заході був роздратований рішенням про заборону виїзду 5-го президента України Петра Порошенка на засідання ПА НАТО. Також наші партнери звертають увагу і на історію з Юрієм Бутусовим, якому заборонили відвідувати військові частини, де ведуться тяжкі бойові дії. Всі дії фіксуються та моніторяться нашими партнерами на Заході. Такі дії нашої влади тільки дають противникам вступу України до НАТО та ЄС додаткові козирі, щоб сказати про те, що ми не готові стати членами Альянсу, або Європейського Союзу. В цій ситуації дії влади грають на руку нашим ворогам та шкодять міжнародним інтересам України", - пояснив Ар’єв

Ар’єв наголосив, що Порошенко є одним із членів офіційної делегації України в парламентській асамблеї НАТО і він точно захищає інтереси України на міжнародній арені.

"Порошенко діє зовсім по-іншому. Він не відповідає і не атакує владу за такі дії. Порошенко написав листа президенту Зеленському з переліком питань, які він готовий підіймати на саміті Європейської народної партії. ЄНП є найбільшим партійним об’єднанням в Європейському Союзі й партія "Європейська Солідарність" є асоціативним членом Європейської народної партії. Тому в даній ситуації всі ці перешкоди виглядають дуже некрасиво. Порошенко точно їде на засідання ПА НАТО та ЄНП, щоб захищати інтереси України на міжнародній арені, й перешкоджати цьому можуть лише вороги нашої держави", - додав Ар’єв.

27 і 28 травня Петра Порошенка не випустили з країни прикордонники. Він мав їхати на засідання Парламентської асамблеї НАТО.

Старший науковий співробітник Атлантичної ради, відомий шведський економіст Андерс Аслунд закликав українську владу припинити блокування участі Петра Порошенка у Парламентській асамблеї НАТО

30 травня п‘ятий президент Петро Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом