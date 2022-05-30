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Головна війна з Росією Блокування поїздки Порошенка на ПА НАТО шкодить інтересам України і грає на руку ворогу, - нардеп Ар'єв
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Блокування поїздки Порошенка на ПА НАТО шкодить інтересам України і грає на руку ворогу, - нардеп Ар'єв

30 травня, 2022 понедiлок
12:01
війна з Росією Петро Порошенко

Народний депутат Володимир Ар’єв вважає, що блокування поїздки 5-го президента України Петра Порошенка на засідання ПА НАТО шкодить міжнародним інтересам української держави

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Багато хто на Заході був роздратований рішенням про заборону виїзду 5-го президента України Петра Порошенка на засідання ПА НАТО. Також наші партнери звертають увагу і на історію з Юрієм Бутусовим, якому заборонили відвідувати військові частини, де ведуться тяжкі бойові дії. Всі дії фіксуються та моніторяться  нашими партнерами на Заході. Такі дії нашої влади тільки дають противникам вступу України до НАТО та ЄС додаткові козирі, щоб сказати про те, що ми не готові стати членами Альянсу, або Європейського Союзу. В цій ситуації дії влади грають на руку нашим ворогам та шкодять міжнародним інтересам України", - пояснив Ар’єв

Ар’єв наголосив, що Порошенко є одним із членів офіційної делегації України в парламентській асамблеї НАТО і він точно захищає інтереси України на міжнародній арені.

"Порошенко діє зовсім по-іншому. Він не відповідає і не атакує владу за такі дії. Порошенко написав листа президенту Зеленському з переліком питань, які він готовий підіймати на саміті Європейської народної партії. ЄНП є найбільшим партійним об’єднанням в Європейському Союзі й партія "Європейська Солідарність" є асоціативним членом Європейської народної партії. Тому в даній ситуації всі ці перешкоди виглядають дуже некрасиво. Порошенко точно їде на засідання ПА НАТО та ЄНП, щоб захищати інтереси України на міжнародній арені, й перешкоджати цьому можуть лише вороги нашої держави", - додав Ар’єв.

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