Бої за Лисичанський НПЗ - це боротьба за контроль траси Лисичанськ - Бахмут, - голова ВА Сєверодонецького району Власенко

Про це він повідомив в етері Еспресо.



"У Лисичанську ситуація на сьогодні критична. Росіяни штурмують зі всіх боків місто, і з Білої Гори, і з Малорязанцевого. Йдуть жахливі бої на території нафтопереробного заводу (НПЗ). Обстрілюють з боку Рубіжного, Сєверодонецька та у напрямку Новодружеська, Привілля. Ситуація дуже складна, багато поранених та загиблих серед цивільних людей. Таких обстрілів ще не було", - зазначив голова ВА Сєверодонецького району.



Роман Власенко зауважив, що територія Лисичанського НПЗ є важливою з тактичної точки зору; по-перше, це плацдарм для наступу ще з одного боку на Лисичанськ, а по-друге – фактичний контроль траси Лисичанськ – Бахмут.



"НПЗ розташований на цій дорозі, пару кілометрів траси знаходяться на території заводу. Тому це і є важливим стратегічним плацдармом для подальших дій росіян і для нашої оборони. Відбуваються штурмові дії у районі за НПЗ і за селищем Берестове, яке на межі Луганщини та Донеччини, для того, щоб взяти під контроль трасу, яка сполучає Бахмут і Лисичанськ. На підступах до Лисичанська йдуть артилерійські обстріли", - розповів Власенко



Власенко додав, що по трасі Бахмут – Лисичанськ рух неможливий, можна скористатися напрямком через Сіверськ.

29 червня Інститут дослідження війни зазначив, що ЗСУ завдали окупантам великих втрат в Сєверодонецьку та можуть застосувати схожу тактику в Лисичанську

Також у цей день голова Луганської ОВА Сергій Гайдай інформував, що окупанти кинули на Лисичанськ дві батальойонно-тактичні групи важкої техніки

30 червня Генштаб ЗСУ передавав, що росіяни штурмують район Лисичанського нафтопереробного заводу та наступають поблизу Верхньокам’янки

1 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог зосередився на оточенні ЗСУ в районі Лисичанська

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