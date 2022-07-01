Бої за Лисичанський НПЗ - це боротьба за контроль траси Лисичанськ - Бахмут, - голова ВА Сєверодонецького району Власенко
Роман Власенко, голова військової адміністрації Сєверодонецького району розповів, що НПЗ розташований на трасі, що сполучає Бахмут та Лисичанськ, пару кілометрів цієї дороги знаходяться на території заводу. Тому це і є важливим стратегічним плацдармом для подальших дій росіян і для нашої оборони
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"У Лисичанську ситуація на сьогодні критична. Росіяни штурмують зі всіх боків місто, і з Білої Гори, і з Малорязанцевого. Йдуть жахливі бої на території нафтопереробного заводу (НПЗ). Обстрілюють з боку Рубіжного, Сєверодонецька та у напрямку Новодружеська, Привілля. Ситуація дуже складна, багато поранених та загиблих серед цивільних людей. Таких обстрілів ще не було", - зазначив голова ВА Сєверодонецького району.
Роман Власенко зауважив, що територія Лисичанського НПЗ є важливою з тактичної точки зору; по-перше, це плацдарм для наступу ще з одного боку на Лисичанськ, а по-друге – фактичний контроль траси Лисичанськ – Бахмут.
"НПЗ розташований на цій дорозі, пару кілометрів траси знаходяться на території заводу. Тому це і є важливим стратегічним плацдармом для подальших дій росіян і для нашої оборони. Відбуваються штурмові дії у районі за НПЗ і за селищем Берестове, яке на межі Луганщини та Донеччини, для того, щоб взяти під контроль трасу, яка сполучає Бахмут і Лисичанськ. На підступах до Лисичанська йдуть артилерійські обстріли", - розповів Власенко
Власенко додав, що по трасі Бахмут – Лисичанськ рух неможливий, можна скористатися напрямком через Сіверськ.
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