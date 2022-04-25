Бомбардування залізниці - невдала спроба Росії зупинити постачання зброї в Україну. Пекло, яке ми влаштуємо, буде для росіян останнім, - Огризко

Дипломат висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".



"Гадаю, ми повинні подякувати премʼєр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за його лідерство. Джонсон показує іншим керівникам країн Заходу, як треба діяти під час повномасштабної війни Росії проти України. Своїм візитом до Києва та підтримкою України британський премʼєр-міністр показує, яким треба бути лідером. Те ж саме можна сказати й про вчорашній візит держсекретаря Ентоні Блінкена і міністр оборони США Ллойда Остіна", - зазначив Огризко.



Ексміністр наголосив, що як Велика Британія, так і Сполучені Штати Америки вірять у перемогу України у повномасштабній війні з Росією.



"Росія також реагує на підтримку України Заходом і сьогоднішні повітряні атаки на українську залізницю є відповіддю. Адже росіяни розуміють, як тільки нова західна техніка підійде до лінії фронту, у них продовжиться пекло. І це пекло буде для них останнім. Тому атаки залізниці й центрів постання - остання спроба Росії загальмувати цей процес, але спроба невдала. Підтримка Заходу вселяє віру, що тотальна й повна перемога буде невдовзі й російських орків виженуть за нашої землі", - зауважив Володимир Огризко.

Нагадаємо, сьогодні, 25 квітня 2022 р, російські окупанти здійснили обстріл 5 залізничних станцій центрального та західного регіонів України, повідомляють про постраждалих.