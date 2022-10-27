Борис Джонсон створить організацію що просуватиме План Маршалла для України, - ЗМІ
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість створення нової організації для підтримки України та відбудови зруйнованої війною економіки
Про це пише The Telegraph.
У розмові з виданням один з друзів Джонсона назвав це "Планом Маршалла для України". Він впевнений, що "Борис залучить багато грошей" від приватних донорів.
Повідомляється, що Джонсон відкрив офіс у Вестмінстері, з якого він сподівається заснувати фонд.
Джонсон став дуже популярним в Україні завдяки своїй підтримці Києва під час перебування на посаді прем'єр-міністра Британії.
- Нагадаємо, Борис Джонсон був одним з претендентів на посаду прем'єр-міністра Британії після несподіваної відставки Ліз Трасс. Проте відмовився від цього. Натомість політик зосередиться на лобіюванні підтримки України з боку США.
- 23 жовтня Олаф Шольц й Урсула фон дер Ляєн закликали створити План Маршалла для відбудови України – за зразок взято План Маршалла з відбудови Західної Німеччини після Другої світової війни за допомогою США.
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