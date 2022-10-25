Джонсон переконуватиме США продовжити підтримку України, – Financial Times
Борис Джонсон, найвірогідніше, не увійде до нового уряду під керівництвом нового прем'єр-міністра Ріші Сунака. Натомість політик зосередиться на лобіюванні підтрики України з боку США
Про це пише Financial Times з посиланням на оточення екс-прем'єра Британії Бориса Джонсона.
За словами близьких союзників Джонсона, він планує проводити більше часу у Вашингтоні, щоб лобіювати подальшу двопартійну підтримку України з боку США.
"Формальної ролі поки немає, але Бориса дуже турбує ситуація в Україні. Він вважає, що США і їх витрати на оборону є найкращою силою для військового успіху у війні, і хоче переконатися, що підтримка не ослабне", - сказав один із друзів Джонсона.
Окрім того, Ріші Сунак також натякнув на можливу міжнародну роль колишнього прем'єр-міністра. Він сподівається, що Джонсон продовжить "робити свій внесок у суспільне життя вдома і за кордоном".
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