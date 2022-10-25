Джонсон переконуватиме США продовжити підтримку України, – Financial Times

Про це пише Financial Times з посиланням на оточення екс-прем'єра Британії Бориса Джонсона.

За словами близьких союзників Джонсона, він планує проводити більше часу у Вашингтоні, щоб лобіювати подальшу двопартійну підтримку України з боку США.

"Формальної ролі поки немає, але Бориса дуже турбує ситуація в Україні. Він вважає, що США і їх витрати на оборону є найкращою силою для військового успіху у війні, і хоче переконатися, що підтримка не ослабне", - сказав один із друзів Джонсона.

Окрім того, Ріші Сунак також натякнув на можливу міжнародну роль колишнього прем'єр-міністра. Він сподівається, що Джонсон продовжить "робити свій внесок у суспільне життя вдома і за кордоном".

Нагадаємо, Раніше Борис Джонсон оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем'єра Британії

24 жовтня стало відомо, що новим прем'єром стане Ріші Сунак.

Король Великої Британії Чарльз IIІ прийняв відставку Ліз Трасс з посади прем'єрки та доручив Ріші Сунаку сформувати новий уряд

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