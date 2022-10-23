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Оновлено

Джонсон не висуватиме свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Великої Британії

23 жовтня, 2022 неділя
23:33
Світ Борис Джонсон

Борис Джонсон оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем'єра Британії

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що Борис Джонсон не претендуватиме на посаду премʼєр-міністра Великої Британії.

Його підтримали 59 депутатів-торі, але для того, щоб продовжити перегони, йому потрібно було набрати сотню голосів.

Джонсон пояснив, що, попри підтримку депутатів, необхідну для балотування, він дійшов висновку, що "це було б просто неправильно", оскільки "ви не можете керувати ефективно, якщо у вас немає згуртованої партії в парламенті".

Джонсон націлений на вибори 2024 року і пише, що має всі шанси забезпечити перемогу консерваторів на наступних виборах.

Кілька давніх союзників пана Джонсона, зокрема Суелла Брейверман та Стів Бейкер, підтримали Ріші Сунака. Наразі він є лідером, бо набрав уже 144 голоси. Станом на зараз боротьба точиться між фаворитом Ріші Сунаком та головою палати громад Пенні Мордонт.

  • 20 жовтня, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 6 тижнів перебування на посаді.
  • 22 жовтня ЗМІ повідомили, що Борис Джонсон має намір знову поборотися за посаду прем'єр-міністра. Він перервав відпустку на Карибах і вилетів до Великої Британії.
  • Того ж дня Ріші Сунак зібрав необхідну кількість голосів, аби стати претендентом на посаду прем'єра та провів таємну зустріч з Борисом Джонсоном.

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Борис Джонсон
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