Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що Борис Джонсон не претендуватиме на посаду премʼєр-міністра Великої Британії.

Його підтримали 59 депутатів-торі, але для того, щоб продовжити перегони, йому потрібно було набрати сотню голосів.

Джонсон пояснив, що, попри підтримку депутатів, необхідну для балотування, він дійшов висновку, що "це було б просто неправильно", оскільки "ви не можете керувати ефективно, якщо у вас немає згуртованої партії в парламенті".

Джонсон націлений на вибори 2024 року і пише, що має всі шанси забезпечити перемогу консерваторів на наступних виборах.

Кілька давніх союзників пана Джонсона, зокрема Суелла Брейверман та Стів Бейкер, підтримали Ріші Сунака. Наразі він є лідером, бо набрав уже 144 голоси. Станом на зараз боротьба точиться між фаворитом Ріші Сунаком та головою палати громад Пенні Мордонт.

20 жовтня, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

22 жовтня ЗМІ повідомили, що Борис Джонсон має намір знову поборотися за посаду прем'єр-міністра. Він перервав відпустку на Карибах і вилетів до Великої Британії.

Того ж дня Ріші Сунак зібрав необхідну кількість голосів, аби стати претендентом на посаду прем'єра та провів таємну зустріч з Борисом Джонсоном.

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