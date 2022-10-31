Боротьба за Бахмут - це особиста війна Пригожина, - офіцер ЗСУ Березовець

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ситуація на Донеччині продовжує залишатися напруженою. Як відомо, Путін декілька разів змінював дату остаточного встановлення контролю над Донецькою областю, але ми бачимо, що навіть Луганську область противнику не вдалося до кінця взяти. Тому, основні зусилля ворог сьогодні зосереджує на Авдіївському та Бахмутському напрямках, де він сконцентрував велику кількість артилерії, танків та авіації. Саме Бахмутський напрямок характеризується тим, що там дуже активно діє ворожа авіація, чого ми не спостерігаємо на інших напрямках, за винятком Півдня. Крім того, Бахмутський напрямок – це особиста війна Євгенія Пригожина, найближчого путінського посіпаки, який зараз бореться з російськими військовими за вплив. Тому, можна сказати, що боротьба за Бахмут – це особиста війна Пригожина, який хоче показати Путіну приклад успішного взяття вагнерівцями хоча б одного населеного пункту. Однак, поки що їм цього не вдавалося, тому вони настільки концентрують зусилля", - прокоментував офіцер ЗСУ.



Тарас Березовець додав, що також вони прибрали одного зі своїх ворогів, генерала Лапіна, якого два дні тому Путін відсторонив з командування російського східним угрупованням через те, що справді Лапін – це кондовий, обмежений, тупорилий радянський генерал. І чим більше таких тупих генералів на чолі російської армії, тим, звичайно, краще для нас.

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