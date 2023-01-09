Бразилія є потужним військовим центром в Латинській Америці, але відкрито Україні вона не допомагатиме, - експерт-міжнародник
Бразилія не буде відкрито допомагати з озброєнням Україні, але через посередництво США цю ситуацію можна вирішувати
Про це в ефірі Еспресо заявив координатор програми співпраці з Латинською Америкою Центру Трансатлантичного Діалогу Олександр Сливчук.
"Бразилія - один із найпотужніших у Латинській Америці військових центрів. Там виробляється зброя - літаки Embraer Super Tucano, які наш Генштаб хотів закуповувати для ЗСУ. Я сумніваюсь, що Бразилія нам буде відкрито допомагати з озброєнням. Можливо, через США непублічно це робиться. Такі речі могли б відбуватися. Колумбія нам відкрито посилала бронежилети", - наголосив він.
На думку Сливчука, інших військових потенцій у Латинській Америці немає.
"Там є радянська зброя у Венесуелі та на Кубі, але це не варіант (через сильний вплив РФ, - ред.) Я думаю, що вона є і в Бразилії, але це питання переговорів і логістики. Уряди не будуть ризикувати своїм іміджем та контактами з РФ, бо більшість з них - ліві, популістські і нейтральні до того, що відбувається в Україні. Однак через посередництво США цю ситуацію можна якимось чином вирішувати", - підсумував експерт.
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