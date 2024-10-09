Україна й Південна Америка: про спільні досвіди останніх десятиліть у публічній розмові з бразильськими письменниками та журналістами
10 жовтня о 18:30 у просторі PEN Ukraine (вул. Лук’янівська, 14а) відбудеться публічна розмова з бразильськими журналістами та письменниками: "Україна й Південна Америка: як говорити про спільні досвіди останніх десятиліть".
Учасниками розмови будуть:
- Сильвія Коломбо - журналістка, фахівчиня з Південної Америки. Дописувачка видань Folha de S.Paulo (Бразилія), ABC (Іспанія), The Guardian (Велика Британія). Має ступінь з історії в університеті Сан-Паулу та журналістики в Понтифікальному католицькому університеті Сан-Паулу. Авторка книжки O Ano da Cólera ("Гарячковий рік") про протести в Південній Америці 2019 року.
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Лукас Фіґейредо - журналіст, письменник. Автор семи розслідувальних книжок про корупцію, відмивання грошей, організовану злочинність, таємні служби та злочини, скоєні протягом військово-цивільної диктатури в Бразилії протягом 1964-1985 років. Дописувач численних бразильських і закордонних видань, таких як BBC Brazil (Лондон), The Intercept (Нью-Йорк), Der Tagesspiegel (Берлін), and Defue Sud (Брюссель). Лауреат десяти найпрестижніших бразильських відзнак у галузі журналістики, прав людини й літератури.
Модеруватиме розмову письменниця і науковиця Марина Гримич.
Вхід за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/uHP4Ew1ddUminXoD6
Захід відбудеться англійською мовою без перекладу.
Візит бразильських авторів в Україну відбувається за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".
Програма In Solidarity With Ukraine, заснована Українським ПЕН у грудні 2022 року, має на меті продемонструвати наслідки злочинів російської армії проти України та її культури, надати учасникам іноземних делегацій — письменникам, журналістам, публіцистам, культурним менеджерам та лідерам думок — відчуття контексту та розуміння нинішньої ситуації в Україні в умовах війни.
Візит бразильських авторів в Україну відбувається за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".
Еспресо - інформаційний партнер In Solidarity With Ukraine.
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