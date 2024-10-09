Україна й Південна Америка: про спільні досвіди останніх десятиліть у публічній розмові з бразильськими письменниками та журналістами

Учасниками розмови будуть:

Сильвія Коломбо - журналістка, фахівчиня з Південної Америки. Дописувачка видань Folha de S.Paulo (Бразилія), ABC (Іспанія), The Guardian (Велика Британія). Має ступінь з історії в університеті Сан-Паулу та журналістики в Понтифікальному католицькому університеті Сан-Паулу. Авторка книжки O Ano da Cólera ("Гарячковий рік") про протести в Південній Америці 2019 року.

Лукас Фіґейредо - журналіст, письменник. Автор семи розслідувальних книжок про корупцію, відмивання грошей, організовану злочинність, таємні служби та злочини, скоєні протягом військово-цивільної диктатури в Бразилії протягом 1964-1985 років. Дописувач численних бразильських і закордонних видань, таких як BBC Brazil (Лондон), The Intercept (Нью-Йорк), Der Tagesspiegel (Берлін), and Defue Sud (Брюссель). Лауреат десяти найпрестижніших бразильських відзнак у галузі журналістики, прав людини й літератури.

Модеруватиме розмову письменниця і науковиця Марина Гримич.

Вхід за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/uHP4Ew1ddUminXoD6

Захід відбудеться англійською мовою без перекладу.

Візит бразильських авторів в Україну відбувається за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Програма In Solidarity With Ukraine, заснована Українським ПЕН у грудні 2022 року, має на меті продемонструвати наслідки злочинів російської армії проти України та її культури, надати учасникам іноземних делегацій — письменникам, журналістам, публіцистам, культурним менеджерам та лідерам думок — відчуття контексту та розуміння нинішньої ситуації в Україні в умовах війни.

Візит бразильських авторів в Україну відбувається за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Еспресо - інформаційний партнер In Solidarity With Ukraine.