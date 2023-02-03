Про це у воєнних підсумках тижня розповів військовий експерт та ведучий Еспресо Сергій Згурець.

"На Херсонщині ЗСУ знищили унікальний ЗРК Тор-М2ДТ "Арктика". Їх було виготовлено всього 12 штук. Її знищили воїни 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова морської піхоти ВМС ЗСУ. Комплекс було знищено за рахунок далекобійного високоточного боєприпасу майже з першого пострілу. Канал "Еспресо" збирає кошти на генератор, який піде на оснащення цієї бригади. Вона працює на полі бою, знищуючи техніку, яка коштує $25 млн", - розповів він.