Британія дає Україні 1,7 млрд фунтів на розвиток ВМС, - ЗМІ

Йдеться про кредит на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів, наданий Україні Великобританією на десять років, передає Еспресо.TV.



Таку інформацію розповсюдило видання ZN.ua.



"Для України досягнуті домовленості означають, що завдяки Великій Британії наша країна покриває першочергові потреби ВМС, які мають бути готовими до стримування агресії Росії з боку Чорного та Азовського морів", - йдеться у повідомленні.



Довідка



Домовленостей щодо розвитку та зміцнення Військово-морських сил України було досягнуто рік тому. Під час торішнього візиту Володимира Зеленського до Сполученого Королівства було підписано меморандум про посилення співпраці між Україною та Британією у військовій та військово-технічній галузях.



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Меморандум передбачав залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства (UKEF) у розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів. А цього літа в Одесі було підписано меморандум про проєкти морського партнерства між консорціумом промисловості Великобританії та ВМС України.



Підписана у Лондоні угода деталізує фінансову сторону домовленостей України й Британії.





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