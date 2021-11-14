Британія готова перекинути до України 600 спецпризначенців через загрозу російської агресії, - The Mirror
Велика Британія може направити до України 600 спецпризначенців через загрозу російського вторгнення
Про це повідомляє The Mirror.
За інформацією джерела видання, Британія розглядає можливість відправити в Україну підрозділи SAS чисельністю 600 осіб. Причиною такого рішення стало переконання британської розвідки MI6, що Росія може розпочати вторгнення на територію України.
"Їх обладнання упаковане, вони готові прилетіти в Україну і висадитися, або приземлитися на парашутах. Вони пройшли підготовку для обох варіантів розвитку подій", - заявив співрозмовник видання.
Зазначається, що до перекидання готуються медики, інженери, зв'язківці та 400 десантників з 16-ї повітряно-десантної бригади, що базується у місті Олдершот. Вони можуть бути направлені до України впродовж 36 годин.
- Нагадаємо, 13 листопада начальник Генштабу Великої Британії Нік Картер заявив, що зараз ризик виникнення війни між Росією та Заходом найвищий з часів "холодної війни".
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