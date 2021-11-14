Британія готова перекинути до України 600 спецпризначенців через загрозу російської агресії, - The Mirror

Про це повідомляє The Mirror.

За інформацією джерела видання, Британія розглядає можливість відправити в Україну підрозділи SAS чисельністю 600 осіб. Причиною такого рішення стало переконання британської розвідки MI6, що Росія може розпочати вторгнення на територію України.

"Їх обладнання упаковане, вони готові прилетіти в Україну і висадитися, або приземлитися на парашутах. Вони пройшли підготовку для обох варіантів розвитку подій", - заявив співрозмовник видання.

Зазначається, що до перекидання готуються медики, інженери, зв'язківці та 400 десантників з 16-ї повітряно-десантної бригади, що базується у місті Олдершот. Вони можуть бути направлені до України впродовж 36 годин.