Британія має продовжувати підтримувати Київ на тлі "втоми від України", - Джонсон
Прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав про важливість демонстрації довгострокової підтримки України Великою Британією. Мова йшла про ризик "втоми від України" оскільки війна затягнулась
Про це пише Reuters.
"Коли настає втома від України, дуже важливо продемонструвати, що ми з ними надовго і надаємо їм стратегічну стійкість, яка їм потрібна", – сказав Джонсон.
Видання повідомляє, що деякі члени його Консервативної партії критикували Джонсона за те, що він здійснив поїздку до України замість того, щоб відвідати конференцію в Північній Англії.
"Росіяни рухаються вперед дюйм за дюймом, і для нас життєво важливо показати те, що, як ми знаємо, є правдою, а саме те, що Україна може перемогти і переможе", – сказав Джонсон журналістам, повертаючись до Британії після візиту до Києва.
- 17 червня до Києва прибув прем'єр Британії Борис Джонсон.
- Прем'єр-міністр Великої Британії після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Британія продовжуватиме надавати Україні військову та фінансову підтримку.
- Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії обговорили гарантії безпеки для України.
- 18 червня політичні опоненти піддали критиці Бориса Джонсона за візит до України. Прем'єр в останню хвилину відмовився від конференції в Донкастері, де він мав виступати перед парламентарями, чим викликав їхній гнів.
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