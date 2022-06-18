Британія має продовжувати підтримувати Київ на тлі "втоми від України", - Джонсон

Про це пише Reuters.

"Коли настає втома від України, дуже важливо продемонструвати, що ми з ними надовго і надаємо їм стратегічну стійкість, яка їм потрібна", – сказав Джонсон.

Видання повідомляє, що деякі члени його Консервативної партії критикували Джонсона за те, що він здійснив поїздку до України замість того, щоб відвідати конференцію в Північній Англії.

"Росіяни рухаються вперед дюйм за дюймом, і для нас життєво важливо показати те, що, як ми знаємо, є правдою, а саме те, що Україна може перемогти і переможе", – сказав Джонсон журналістам, повертаючись до Британії після візиту до Києва.

17 червня до Києва прибув прем'єр Британії Борис Джонсон.

Прем'єр-міністр Великої Британії після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Британія продовжуватиме надавати Україні військову та фінансову підтримку.

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії обговорили гарантії безпеки для України.

18 червня політичні опоненти піддали критиці Бориса Джонсона за візит до України. Прем'єр в останню хвилину відмовився від конференції в Донкастері, де він мав виступати перед парламентарями, чим викликав їхній гнів.

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