Британська розвідка пояснила мету Путіна в забезпеченні Росгвардії важким озброєнням
Підписаний закон російського президента Володимира Путіна щодо передачі важкого озброєння Росгвардії, ймовірно, вказує на його переконання в тому, що ця організація має важливе значення для безпеки його режиму
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
У зведенні зазначають, що 4 серпня 2023 року Путін підписав закон, який дозволяє оснащувати національну гвардію Росії важким озброєнням. Рішення посилити сили він ухвалив після невдалого заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина в червні.
Ця розгалужена організація, яка налічує до 200 000 військовослужбовців на передовій, була створена в сучасному вигляді у 2016 році. Її очолює колишній охоронець президента РФ Віктор Золотов.
Британська розвідка наголошує: попри заяви Золотова, що ця структура "чудово" проявила себе під час заколоту Вагнера, немає доказів того, що Росгвардія вела будь-які ефективні дії проти ПВК. Хоча це була саме та внутрішньобезпекова загроза, для реагування на яку така структура й була створена.
"Оскільки раніше Золотов пропонував, щоб важка техніка включала артилерію та бойові гелікоптери, цей крок свідчить про те, що Кремль подвоює ставки на виділення ресурсів Росгвардії як однієї з ключових організацій із забезпечення безпеки режиму", - додають у міноборони Британії.
- 23 червня російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
- 24 червня британська розвідка заявила, що у розв'язці заколоту Пригожина проти військового керівництва РФ вирішальним стане те, чи залишаться лояльними Кремлю російські силовики, особливо Росгвардія.
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