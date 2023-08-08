Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

У зведенні зазначають, що 4 серпня 2023 року Путін підписав закон, який дозволяє оснащувати національну гвардію Росії важким озброєнням. Рішення посилити сили він ухвалив після невдалого заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина в червні.

Ця розгалужена організація, яка налічує до 200 000 військовослужбовців на передовій, була створена в сучасному вигляді у 2016 році. Її очолює колишній охоронець президента РФ Віктор Золотов.

Британська розвідка наголошує: попри заяви Золотова, що ця структура "чудово" проявила себе під час заколоту Вагнера, немає доказів того, що Росгвардія вела будь-які ефективні дії проти ПВК. Хоча це була саме та внутрішньобезпекова загроза, для реагування на яку така структура й була створена.

"Оскільки раніше Золотов пропонував, щоб важка техніка включала артилерію та бойові гелікоптери, цей крок свідчить про те, що Кремль подвоює ставки на виділення ресурсів Росгвардії як однієї з ключових організацій із забезпечення безпеки режиму", - додають у міноборони Британії.