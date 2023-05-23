Британська розвідка пояснила, як РФ може використати події у Бєлгородські області на власну користь
Росія використає інциденти з атаками російських добровольців на населені пункти у Бєлгородській області, аби виставити себе "жертвою війни"
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що в період між 19 та 22 травня російські силовики зіткнулися з партизанами принаймні в трьох місцях Бєлгородської області, поблизу українського кордону. Особи партизанів залишаються непідтвердженими, але Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії", які виступають проти путінського режиму, взяли на себе відповідальність.
Аналітики акцентують, що найсерйозніший інцидент стався біля міста Грайворон. А поруч з вогнем зі стрілецької зброї поблизу місць інцидентів спостерігалося зростання кількості атак безпілотників. Росіяни через ці події були вимушені евакуювала жителів кількох сіл та направити в цей район додаткові сили безпеки.
"Росія стикається з дедалі серйознішою загрозою безпеці у своїх прикордонних регіонах із втратами бойових літаків, атаками із застосуванням саморобних вибухових пристроїв на залізничні лінії, а тепер і з прямими партизанськими діями. Росія майже напевно використає ці інциденти, щоб підтвердити офіційний наратив про те, що вона є жертвою війни", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
- Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
- Інститут вивчення війни заявив, що у Росії відчуваються інформаційні потрясіння через події у Бєлгородській області.
- 23 травня губернатор Бєлгородської області Росії Вʼячеслав Гладков зранку 23 травня заявив, що жителям Грайворонського округу "поки не варто" повертатися додому.
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