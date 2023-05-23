Про це пише міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що в період між 19 та 22 травня російські силовики зіткнулися з партизанами принаймні в трьох місцях Бєлгородської області, поблизу українського кордону. Особи партизанів залишаються непідтвердженими, але Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії", які виступають проти путінського режиму, взяли на себе відповідальність.

Аналітики акцентують, що найсерйозніший інцидент стався біля міста Грайворон. А поруч з вогнем зі стрілецької зброї поблизу місць інцидентів спостерігалося зростання кількості атак безпілотників. Росіяни через ці події були вимушені евакуювала жителів кількох сіл та направити в цей район додаткові сили безпеки.

"Росія стикається з дедалі серйознішою загрозою безпеці у своїх прикордонних регіонах із втратами бойових літаків, атаками із застосуванням саморобних вибухових пристроїв на залізничні лінії, а тепер і з прямими партизанськими діями. Росія майже напевно використає ці інциденти, щоб підтвердити офіційний наратив про те, що вона є жертвою війни", - дійшли висновку в розвідці Британії.