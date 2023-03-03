Британська розвідка: РФ демонструє нову військову систему захисту бронетехніки, хоча втратила в Україні понад 5000 БМП
Аналітики британської розвідки звернули увагу на демонстрацію РФ нової системи захисту бронетехніки "Арена-E", хоча російська армія втратила в Україні понад 5000 БМП
Про це мовиться в твіттері міністерства оборони Великої Британії.
Стверджується, що, попри війну в Україні, російські оборонні компанії продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних виставках озброєнь.
Так, на нещодавньому заході була продемонстрована нова система активного захисту бронетехніки (APS) Arena-E. Його рекламують зі слоганом: "перемагає загрози, які є найбільш небезпечними для бронетехніки… якщо ви цінуєте свою броню та екіпаж, вам потрібна Arena-E".
"Немає жодних доказів встановлення систем Arena-E на російську техніку в Україні, де Росія втратила понад 5000 броньованих машин. Ймовірно, це пов’язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах, що загострюється під дією міжнародних санкцій", - резюмували аналітики.
- Нагадаємо, згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ на фейсбуці, станом на 3 березня після початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 151,3 військових, 6673 бойові машини піхоти, 3405 танків, 2061 дрон, 301 літак і 289 гелікоптерів.
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