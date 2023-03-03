Про це мовиться в твіттері міністерства оборони Великої Британії.

Стверджується, що, попри війну в Україні, російські оборонні компанії продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних виставках озброєнь.

Так, на нещодавньому заході була продемонстрована нова система активного захисту бронетехніки (APS) Arena-E. Його рекламують зі слоганом: "перемагає загрози, які є найбільш небезпечними для бронетехніки… якщо ви цінуєте свою броню та екіпаж, вам потрібна Arena-E".

"Немає жодних доказів встановлення систем Arena-E на російську техніку в Україні, де Росія втратила понад 5000 броньованих машин. Ймовірно, це пов’язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах, що загострюється під дією міжнародних санкцій", - резюмували аналітики.