Про це мовиться у звіті міноборони Великої Британії у твіттері.

Як поінформували експерти, від 7 лютого ворожі сили ПВК Вагнера просунулися на північних околицях міста Бахмут, на 2-3 км далі на захід, контролюючи сільську місцевість біля головної траси М-03, яка веде до міста.

"Російські війська дедалі більше домінують на північних підступах до Бахмута", - мовиться в огляді.

Зокрема на Півдні окупанти просунулися до західної околиці міста Вугледар. Раніше повідомлялося, що там росіяни знову розпочали наступальні операції наприкінці січня 2023 року.

"Однак російські підрозділи, ймовірно, зазнали особливо великих втрат під Вугледаром, оскільки там діяли недосвідчені підрозділи. Російські війська, ймовірно, втекли і покинули щонайменше 30 переважно неушкоджених броньованих машин в одному інциденті після невдалого штурму", - ствердили в розвідці.