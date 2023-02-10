Британська розвідка: Росія має тактичні успіхи у двох ключових секторах на ділянках фронту
Фахівці розвідки Великої Британії звітували про ймовірний успіх росіян на двох ділянках фронту від 7 лютого: мовиться про Вугледар та Бахмут на Донеччині
Про це мовиться у звіті міноборони Великої Британії у твіттері.
Як поінформували експерти, від 7 лютого ворожі сили ПВК Вагнера просунулися на північних околицях міста Бахмут, на 2-3 км далі на захід, контролюючи сільську місцевість біля головної траси М-03, яка веде до міста.
"Російські війська дедалі більше домінують на північних підступах до Бахмута", - мовиться в огляді.
Зокрема на Півдні окупанти просунулися до західної околиці міста Вугледар. Раніше повідомлялося, що там росіяни знову розпочали наступальні операції наприкінці січня 2023 року.
"Однак російські підрозділи, ймовірно, зазнали особливо великих втрат під Вугледаром, оскільки там діяли недосвідчені підрозділи. Російські війська, ймовірно, втекли і покинули щонайменше 30 переважно неушкоджених броньованих машин в одному інциденті після невдалого штурму", - ствердили в розвідці.
- Нагадаємо, ранком Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни надалі ведуть наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках; одночасно ЗСУ відбили атаки поблизу 12 населених пунктів
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