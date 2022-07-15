Про це інформує Європейська Правда з посиланням на заяву очільниці МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

Глава МЗС Британії заявила, що вона шокована новиною про смерть британського гуманітарного працівника Пола Юрі під час утримання у російському полоні.

"Росія має нести повну відповідальність за це. Пол Юрі був захоплений під час виконання гуманітарної роботи. Він був в Україні, аби допомогти українському народу перед обличчям неспровокованого російського вторгнення", - сказала Трасс.

Вона також додала, що російський уряд та його посіпаки будуть притягнуті до відповідальності за скоєні злочини.

Нагадаємо, 15 липня стало відомо про смерть у терористичній "ДНР" полоненого громадянина Великої Британії