Британське МЗС викликало посла РФ після новини про смерть британця у російському полоні
Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Росії в Лондоні Андрія Келіна, аби висловити глибоке занепокоєння через смерть британця Пола Юрі у полоні терористів "ДНР"
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на заяву очільниці МЗС Великої Британії Ліз Трасс.
Глава МЗС Британії заявила, що вона шокована новиною про смерть британського гуманітарного працівника Пола Юрі під час утримання у російському полоні.
"Росія має нести повну відповідальність за це. Пол Юрі був захоплений під час виконання гуманітарної роботи. Він був в Україні, аби допомогти українському народу перед обличчям неспровокованого російського вторгнення", - сказала Трасс.
Вона також додала, що російський уряд та його посіпаки будуть притягнуті до відповідальності за скоєні злочини.
- Нагадаємо, 15 липня стало відомо про смерть у терористичній "ДНР" полоненого громадянина Великої Британії
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