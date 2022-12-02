Британський мандрівник і телеведучий Бер Гріллз відвідав українські Пункти незламності
1 грудня українські Пункти незламності відвідав британський письменник, мандрівник і ведучий телепрограми про виживання Бер Гріллз (Едвард Майкл Гріллз - ред.)
Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Звісно, наші "Пункти незламності" не порівняти з його досвідом, бо тут є тепло, електрика, вода, зв’язок та все необхідне, щоб ми могли пройти цю зиму. Раді вітати друга України тут, поруч з нами у складний для нас момент. Ми такі самі круті, як і Бер Гріллз, хоча і не підіймалися на Еверест та не подорожуємо в джунглях. Ми в себе вдома. Росія намагається влаштувати нам випробування, але ми знаємо, що наша основна мета – перемогти і не природу, а ворога", - написав Тимошенко
Довідка: Едвард Майкл "Бер" Гріллз - мандрівник, телеведучий та письменник. Його програма, яка в українському перекладі називається "Вижити за будь-яку ціну", виходить на Channel 4 для Великої Британії і на Discovery Channel для США, Європи, Азії та Африки. У програмі Гріллз приїжджає в дикі місця, показуючи глядачам, як виживати. Програма виходить з жовтня 2006 року. Станом на 2022 рік вийшло сім сезонів передачі. В усіх експедиціях Гріллз збирав гроші для благодійних організацій.
Батько мандрівника – політик з Консервативної партії Британії, а його бабуся – Патрісія Форд - була членом парламенту від Ольстерської юніоністської партії. Дід по матері – професійний гравець у крикет Невіл Форд. Крім телебачення Гріллз іноді працює мотиваційним оратором.
Раніше повідомлялося, що Бер Гріллз приїхав в Україну.
- 22 листопада Володимир Зеленський оголосив про запуск нового проєкту підтримки населення – Пунктів незламності. Це місця, де постійно є електрика, мобільний зв'язок, інтернет, тепло, вода, ліки.
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