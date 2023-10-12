Буданов спрогнозував, які наслідки конфлікт на Близькому Сході матиме для України

Про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав в інтерв'ю одному з українських ЗМІ.

"Моя суб'єктивна думка: якщо конфлікт буде обмежений за часом, до кількох тижнів, то в принципі немає про що хвилюватися. Але якщо ситуація затягнеться, цілком зрозуміло, що будуть певні проблеми з тим, що не тільки в Україну треба буде постачати озброєння і боєприпаси", - заявив він.

Буданов запевнив, що президент Володимир Зеленський працює над тим, аби допомога Україні не зменшувалася.

На думку начальника ГУР, усі конфлікти пов'язані між собою, тож "ми досить швидко наближаємося до глобальної війни".

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Станом на 12 жовтня кількість жертв нападу ХАМАСу на Ізраїль сягнула 1300 людей.