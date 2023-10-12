Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Україна Буданов спрогнозував, які наслідки конфлікт на Близькому Сході матиме для України

Буданов спрогнозував, які наслідки конфлікт на Близькому Сході матиме для України

12 жовтня, 2023 четвер
11:50
Україна Кирило Буданов

Якщо конфлікт в Ізраїлі триватиме кілька тижнів, це ніяк не вплине на війну в Україні та надання військової підтримки нашим Збройним Силам

Про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав в інтерв'ю одному з українських ЗМІ.

"Моя суб'єктивна думка: якщо конфлікт буде обмежений за часом, до кількох тижнів, то в принципі немає про що хвилюватися. Але якщо ситуація затягнеться, цілком зрозуміло, що будуть певні проблеми з тим, що не тільки в Україну треба буде постачати озброєння і боєприпаси", - заявив він.

Буданов запевнив, що президент Володимир Зеленський працює над тим, аби допомога Україні не зменшувалася.

На думку начальника ГУР, усі конфлікти пов'язані між собою, тож "ми досить швидко наближаємося до глобальної війни".

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Станом на 12 жовтня кількість жертв нападу ХАМАСу на Ізраїль сягнула 1300 людей.

Війна з Росією
Кирило Буданов
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
11 жовтня, 2023 середа
Дипломат Чалий спрогнозував назрівання ще однієї гарячої точки у світі
Авдіївка
11 жовтня, 2023 середа
Росія кинула до 2 тис. особового складу для атаки на Авдіївку, - військова адміністрація
долар рубль
11 жовтня, 2023 середа
Путін наказав експортерам РФ продавати валютну виручку для стабілізації курсу рубля
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.41
    Купівля 37.41
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.76
    Продаж 40.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
12 жовтня
12:14
дитяча лікарня у Херсоні після російського обстрілу
Росіяни вдарили по дитячій лікарні у Херсоні
12:12
Ізраїль обстріл
Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи
12:02
В Україні без світла залишаються майже 500 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 12 жовтня
11:57
Єгипет
Єгипет не планує надавати коридори для евакуації з Гази, - Reuters
11:49
Ексклюзив
Імовірних навідників удару по селу Гроза судитимуть заочно, - речник Харківської облпрокуратури
11:47
Україна отримає €100 млн на гуманітарне розмінування від Швейцарії
11:43
OPINION
Галина Пагутяк
У череві Левіафана
11:34
На фото: Капсула зі зразками з астероїда Бенну
Вода та вуглець: NASA знайшло у зразках із астероїда Бенну основу для життя
11:28
Як поповнити нестачу вітаміну D узимку: поради від МОЗ
11:11
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ готові до спроб РФ зірвати контрнаступ на півдні, але потрібно більше ресурсів для одночасної оборони на сході, - капітан Прозапас
11:08
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 12 жовтня: скільки коштує долар і євро в обмінниках
11:01
Зенитно ракетный комплекс Improved Hawk (MIM 23B)
Іспанія підтвердила передачу Україні ЗРК Hawk та анонсувала надання 155-мм і 105-мм артснарядів
10:58
Кирило Буданов
Буданов: РФ надала ХАМАС трофейну зброю та допомогла задіяти дрони проти бронетехніки - це ноу-хау нашої війни
10:48
корабель "Павел Державін"
ВМС заявили про пошкодження корабля "Павел Державин" Чорноморського флоту РФ
10:17
OPINION
Костянтин Москалець
Тендітний героїзм Рільке
10:14
СБУ піймала коригувальницю, яка "наводила" російські "смерчі" на Краматорськ та шпигувала за ППО
10:01
Пожежний автомобіль для потреб Дрогобиччини
За висновками ДАСУ щодо постачальника машин ДСНС відкрили кримінальне провадження, гендиректор назвав це "знищенням виробників"
09:56
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Кількість жертв унаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль зросла до 1300
09:52
Ексклюзив
У Нікополі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок удару РФ
09:52
Hyundai
Цьогоріч у вересні приватні клієнти з України купили на 57% більше нових авто, - Укравтопром
09:37
нафта нафтопровід
Запаси нафти у США зросли, а ціна Brent падає
09:37
Оновлено
Удар РФ по селу Гроза: кількість загиблих зросла до 56
09:25
Китай
Китай економить мільярди доларів на імпорті нафти з підсанкційних країн, - Reuters
09:23
Оновлено
Херсонщина
Росіяни вночі вдарили по Чорнобаївці та Білозерці: є загиблий та поранені
09:17
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
Напад на Ізраїль - це теракт, дії ХАМАС схожі на методи росіян, - архієпископ УГКЦ Ґудзяк
09:13
Оновлено
Харківщина
РФ атакувала припортову Одещину, поранено жінку. В Харкові та на Черкащині були влучання
09:00
Сергій Наєв
Вночі на Сумщину намагалася проникнути група російських диверсантів, - Наєв
09:00
PR
Блокбастер, на який так чекали. "Місія неможлива. Розплата" онлайн українською вже на SWEET.TV
08:59
Огляд
міжнародний огляд
Росію позбавлять грошей з "кривавих діамантів", Зеленський закликає НАТО збільшити військову допомогу Україні. Акценти світових ЗМІ 12 жовтня
08:48
У Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр
08:39
сектор Газа
Генсек ООН закликав звільнити всіх заручників у Газі та висловився щодо блокади сектора
08:27
ракети Taurus
Війна буде довгою, Німеччина має дати Україні все для перемоги, зокрема Taurus, - депутат бундестагу
08:06
Ентоні Блінкен
У Палестині стверджують, що їхній президент Аббас зустрінеться з Блінкеном, - Reuters
07:57
Оновлено
окупанти
Сили оборони ліквідували 990 окупантів, 42 танки та 32 артсистеми, - Генштаб
07:02
Швейцарія
Швейцарія визнала ХАМАС терористичною організацією
07:00
збірна Польщі, Євро-2024, Роберт Левандовські, збірна Молдови
Євро-2024: розклад відбіркових матчів 12 жовтня
06:53
Офіс генпрокурора
Освячував техніку ворога: священнику УПЦ (МП) оголосили підозру в запереченні агресії РФ
06:49
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 28 "шахедів"
06:38
Майкл Маккол
Єгипет попереджав Ізраїль про напад ХАМАС, - конгресмен США
06:30
США Україна
Україна має продовжувати реформи та зосереджуватися на боротьбі з корупцією, - мінфін США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV