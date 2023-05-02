Про це інформує речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Противник постійно змінює свою тактику, зрозуміло, що відповідно до тих завдань, які він ставить перед собою. Ми бачили восени, взимку масовані обстріли об'єктів паливно-енергетичного сектору. Ми бачили скільки ракет летіло фактично щотижня, потім взимку ці терміни зменшилися", - каже Ігнат.

Водночас російські війська не змогли досягти бажаного ефекту. Військовий наголосив, що противник завдав шкоди, але не досяг цілей, адже Україна не була в блекауті, хоча й загинули люди.

"Зараз не маючи певних засобів для подальшого ведення таких обстрілів, мається на увазі, достатньої кількості крилатих керованих далекобійних, високоточних ракет. Будуть застосовувати те, що можуть собі дозволити. Це стосується ракет повітряного базування Х-101, Х-55, так і "Калібрів", - розповів спікер Повітряних сил.

Ігнат зауважив, що така зброя може летіти далеко й точно, тому ворог застосовуватиме ці ракети по найбільш пріоритетних цілях.

"Такими пріоритетами зрозуміло, що залишається і західне озброєння, яке нам надають партнери. І не треба списувати з рахунків об'єкти нашого паливно-енергетичного сектору, від цього залежить все життя в державі, забезпечення Збройних сил. Ворог буде це робити", - додав речник.