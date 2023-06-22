Про це він заявив у інтерв'ю українським телеканалам та Еспресо.

"Україна може отримати пропозицію, яка, я вірю, буде прийнята всім Альянсом, що Комітет "Україна-НАТО" буде трансформований в Раду "Україна-НАТО". Це фактично вже вирішене питання. Рада буде набагато сильнішою структурою з точки зору здатності України мобілізувати НАТО в такій ситуації, коли це буде потрібно. Наприклад, Україна може наполягати її скликання у будь-який час, якщо вона вважає, що виникне загрозлива ситуація. Це великий привілей", - зазначив президент Польщі.

Він підкреслив, що завдяки цьому позиція України у відносинах з НАТО як держави-партнера стане набагато сильнішою.

"Але звичайно було б набагато краще з моєї точки зору, як президента Польщі, який бажає Україні всього найкращого, якби НАТО формально запросило Україну до членства. Тобто якби Україна в результаті рішення найближчого саміту вже розпочала би цей, так би мовити, завершальний етап вступ до НАТО. Це було б таким "маяком", який показує шлях до НАТО", - додав Анджей Дуда.