Було чотири хвилі вкидів про "конфлікт Зеленського з Залужним", – Маляр

Про це вона сказала в інтерв'ю виданню LIGAnet

"За час моєї роботи ми фіксували чотири хвилі такої інформації, вкидів про конфлікт Зеленського з Залужним", – сказала Маляр.

За її словами, вкиди починали росіяни, і вже в Україні їх частково підхоплювали. Проте насправді, як запевнила ексзаступниця міністра оборони, серйозних конфліктів не було і немає, хоча можуть бути різні погляди на ту чи іншу ситуацію..

"Якщо люди в кризовій ситуації вирішують разом якусь складну проблему, це нормально, що в них можуть бути різні погляди, і вони повинні між собою домовитися. Є робочі дискусії, але це нормально і не треба робити з цього сенсацію", – пояснила ексзаступниця міністра.

Маляр зауважила, що будь-які розмови на цю тему сіють у частини населення сумніви. На її думку, свого часу команді Міноборони вдалося інформаційно з цим впоратися: "Ми робили опитування, і близько 90% людей в Україні не вірили, що між Залужним і Зеленським є серйозний конфлікт".

Проте заперечування та спростовування вкидів, за її словами, зазвичай не працює, адже все одно більше людей прочитають першу, гострішу, інформацію – про те, що конфлікт є.

"Вони вже стільки крутять цю історію з конфліктом, що ці спростування вже, мабуть, безглузді. Тому що всі розуміють, що це просто відбувається роздмухування", – зазначила Маляр.

На її переконання, замість спростувань треба просто вести серйозну інформаційну політику, яка щодня демонструвала б, що ці люди разом працюють, ухвалюють рішення, все функціонує. І додала, що під час війни на нашому інформаційному полі спекулює ворог, тому треба уважно ставитися до таких речей.