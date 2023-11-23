Було чотири хвилі вкидів про "конфлікт Зеленського з Залужним", – Маляр
Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що чутки про конфлікт між Верховним головнокомандувачем і Головнокомандувачем ЗСУ – це лише інформаційні вкиди
Про це вона сказала в інтерв'ю виданню LIGAnet
"За час моєї роботи ми фіксували чотири хвилі такої інформації, вкидів про конфлікт Зеленського з Залужним", – сказала Маляр.
За її словами, вкиди починали росіяни, і вже в Україні їх частково підхоплювали. Проте насправді, як запевнила ексзаступниця міністра оборони, серйозних конфліктів не було і немає, хоча можуть бути різні погляди на ту чи іншу ситуацію..
"Якщо люди в кризовій ситуації вирішують разом якусь складну проблему, це нормально, що в них можуть бути різні погляди, і вони повинні між собою домовитися. Є робочі дискусії, але це нормально і не треба робити з цього сенсацію", – пояснила ексзаступниця міністра.
Маляр зауважила, що будь-які розмови на цю тему сіють у частини населення сумніви. На її думку, свого часу команді Міноборони вдалося інформаційно з цим впоратися: "Ми робили опитування, і близько 90% людей в Україні не вірили, що між Залужним і Зеленським є серйозний конфлікт".
Проте заперечування та спростовування вкидів, за її словами, зазвичай не працює, адже все одно більше людей прочитають першу, гострішу, інформацію – про те, що конфлікт є.
"Вони вже стільки крутять цю історію з конфліктом, що ці спростування вже, мабуть, безглузді. Тому що всі розуміють, що це просто відбувається роздмухування", – зазначила Маляр.
На її переконання, замість спростувань треба просто вести серйозну інформаційну політику, яка щодня демонструвала б, що ці люди разом працюють, ухвалюють рішення, все функціонує. І додала, що під час війни на нашому інформаційному полі спекулює ворог, тому треба уважно ставитися до таких речей.
- 1 листопада на The Economist вийшла колонка Валерія Залужного, вперше від грудня 2022 року. Залужний зазначив, що війна РФ проти України може перейти на новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього. Він також розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ.
- Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на статтю Залужного та заявив, що Україна не перебуває в патовій ситуації. А заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю Залужного, в ефірі телемарафону заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.
- Пізніше у статті NYT зазначили, що закиди Зеленського на адресу Залужного свідчать про розкол в українському керівництві.
- 7 листопада ворожі ресурси запустили діпфейк з Валерієм Залужним, який нібито закликав до держперевороту. На початку повномасштабної війни Росія запускала подібні діпфейки із Зеленським.
- Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк вважає, що Зеленський та Залужний повинні пояснити суспільству, що жодного розколу немає.
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