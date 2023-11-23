Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Було чотири хвилі вкидів про "конфлікт Зеленського з Залужним", – Маляр

Було чотири хвилі вкидів про "конфлікт Зеленського з Залужним", – Маляр

23 листопада, 2023 четвер
22:28
Війна з Росією Ганна Маляр

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що чутки про конфлікт між Верховним головнокомандувачем і Головнокомандувачем ЗСУ – це лише інформаційні вкиди

Про це вона сказала в інтерв'ю виданню LIGAnet

"За час моєї роботи ми фіксували чотири хвилі такої інформації, вкидів про конфлікт Зеленського з Залужним", – сказала Маляр. 

За її словами, вкиди починали росіяни, і вже в Україні їх частково підхоплювали. Проте насправді, як запевнила ексзаступниця міністра оборони, серйозних конфліктів не було і немає, хоча можуть бути різні погляди на ту чи іншу ситуацію..

"Якщо люди в кризовій ситуації вирішують разом якусь складну проблему, це нормально, що в них можуть бути різні погляди, і вони повинні між собою домовитися. Є робочі дискусії, але це нормально і не треба робити з цього сенсацію", – пояснила ексзаступниця міністра.

Маляр зауважила, що будь-які розмови на цю тему сіють у частини населення сумніви. На її думку, свого часу команді Міноборони вдалося інформаційно з цим впоратися: "Ми робили опитування, і близько 90% людей в Україні не вірили, що між Залужним і Зеленським є серйозний конфлікт".

Проте заперечування та спростовування вкидів, за її словами, зазвичай не працює, адже все одно більше людей прочитають першу, гострішу, інформацію – про те, що конфлікт є. 

"Вони вже стільки крутять цю історію з конфліктом, що ці спростування вже, мабуть, безглузді. Тому що всі розуміють, що це просто відбувається роздмухування", – зазначила Маляр.

На її переконання, замість спростувань треба просто вести серйозну інформаційну політику, яка щодня демонструвала б, що ці люди разом працюють, ухвалюють рішення, все функціонує. І додала, що під час війни на нашому інформаційному полі спекулює ворог, тому треба уважно ставитися до таких речей.

  • 1 листопада на The Economist вийшла колонка Валерія Залужного, вперше від грудня 2022 року. Залужний зазначив, що війна РФ проти України може перейти на новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього. Він також розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ.
  • Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на статтю Залужного та заявив, що Україна не перебуває в патовій ситуації. А заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю Залужного, в ефірі телемарафону заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.
  • Пізніше у статті NYT зазначили, що закиди Зеленського на адресу Залужного свідчать про розкол в українському керівництві.
  • 7 листопада ворожі ресурси запустили діпфейк з Валерієм Залужним, який нібито закликав до держперевороту. На початку повномасштабної війни Росія запускала подібні діпфейки із Зеленським.
  • Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк вважає, що Зеленський та Залужний повинні пояснити суспільству, що жодного розколу немає.
Володимир Зеленський
Ганна Маляр
Валерій Залужний
Читайте також:
23 листопада, 2023 четвер
ЗСУ атакують на лівобережжі Херсонщини та Мелітопольському напрямку, - ISW
Володимир Зеленський
22 листопада, 2023 середа
Зеленський розповів про результати "Рамштайну", Міноборони назвало зміст пакетів допомоги
Гриби
22 листопада, 2023 середа
Їстівні гриби: кому не можна категорично їх вживати
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.13
    Купівля 37.13
    Продаж 37.73
  • EUR
    Купівля 40.11
    Продаж 41.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
23 листопада
23:36
повітряна тривога
РФ запустила по Україні ракети та "шахеди": комбінована атака в ніч на 24 листопада
23:18
Оновлено
Андрій Одарченко
Нардепа Одарченка виключили з партії "Слуга Народу"
23:04
Роман Ратушний
Заказнику "Протасів Яр" надали ім'я Романа Ратушного
22:49
колія
У США зійшов з рейок і загорівся потяг з хімікатами: влада оголосила евакуацію
22:42
Ексклюзив
блокада кордону
Спецслужби РФ і мріяти не могли про таку кількість інформації: Княжицький про блокаду польсько-українського кордону
22:32
Президент Європейської Ради Шарль Мішель
Контрнаступ ЗСУ успішно триває, а ЄС має підтримати його зброєю і військовим потенціалом, - Мішель
21:53
війна з росією окуповані території Харківщина Бєлгород
СБУ ліквідувала в Бєлгороді зрадника, який служив окупантам на Харківщині, - ЗМІ
21:34
Стало відомо, де служить Вадим Тітушко – герой мемів часів Майдану
21:20
на фото: Хав'єр Мілей
Новий президент Аргентини запропонував провести "мирний саміт" Україна - Латинська Америка, - ЗМІ
21:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Гонитва в озброєнні двох сторін поступово переміщується в авіаційну та ефірну площину. Колонка Сергія Згурця
21:06
Онлайн-афери
Щоб не потрапити на гачок шахраїв у "чорну п’ятницю" і не тільки, - поради від YouControl
20:49
Оновлено
Ізраїль Сектор Газа
У МЗС Катару повідомили точний час початку перемир'я в Газі та звільнення заручників
20:10
Окупанти на ЗАЕС
У РФ за кошти фонду Путіна знімають серіал про окуповану Запорізьку АЕС
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Кокетлива емпатія людожера
20:07
Ексклюзив
Андрій Дубас
Президент Асоціації українських банків спрогнозував рівень інфляції на 2024 рік
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 638-го дня війни: окупанти зазнають шалених втрат під Бахмутом, а російськими воєнними злочинцями зайнявся Європол
19:58
Сьомий Український жіночий конгрес
Міграція, ветеранська реінтеграція, Соня Сотник і Жадан: як пройшов другий день Українського Жіночого Конгресу
19:33
ЗСУ, БМП, ББМ, бронетранспортер
Сили оборони за добу відбили 18 ворожих атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:19
Пекін COVID
У Китаї спалах нової інфекції: загадкова пневмонія вражає переважно дітей
18:43
маніяк-людожер з міста Аніва Сахалінської області
Засуджений за людожерство та чотири вбивства: Путін помилував в'язня за участь у війні з Україною
18:36
танкер нафта
Під тиском санкцій США три грецькі компанії перестали перевозити нафту з РФ
18:24
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:22
Оновлено
система оповіщення сирена
У Повітряних силах заявили, що рішення про оповіщення населення під час вильотів МіГ-31К ще не ухвалили
18:19
Засідання РНБО
Чубайс, Сівкович і оточення Усманова: Зеленський ввів в дію нові санкції РНБО
18:01
OPINION
Борислав Береза
Зеленський вирішив домовлятися з... Трампом?
17:55
"Діти бомбосховищ": в Україні зняли серіал про Ягідне, де окупанти місяць тримали в підвалі сотні цивільних
17:45
Ексклюзив
Карта. Донбас_2211
Третю хвилю наступу на Авдіївку керівництво РФ поклало на плечі піхоти, - офіцер "Легіону Свободи"
17:33
Окупанти
В окупованому Токмаку росіяни провели рейд: шукали інформаторів ЗСУ та вибухові речовини
17:27
вертоліт
У Чехії та Словаччині впродовж тижня зібрали понад 400 тис. євро на Black Hawk для України
17:23
на фото бібліотека
Ще 10 бібліотек у Києві позбулися пов'язаних із РФ і радянською ідеологією назв: перелік
16:44
НАТО
У НАТО пропонують створити "військовий Шенген"
16:36
Оновлено
удар РФ по Чорнобаївці 23.11.23
Окупанти обстріляли з артилерії Чорнобаївку: троє загиблих, є поранені
16:29
Україна - Боснія і Герцеговина
Ребров відреагував на результати жеребкування плей-офф Євро-2024
16:17
Олександр Дубінський
Квартири, автомобілі та земля: суд наклав арешт на майно нардепа Дубінського, його матері та ексдружини
16:09
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Орбан не протверезіє, він хоче торгувати з Путіним Україною", - директор Інституту центральноєвропейської стратегії
16:05
OPINION
Єгор Чечеринда
Російські спецслужби причетні до блокування кордону України з Польщею та Словаччиною
15:51
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2211
Під Бахмутом ворог жене піхоту через власні мінні поля і мінує відходи, щоб не відступали, - бригада НГУ "Рубіж"
15:31
Система ситуаційної обізнаності DELTA
Виявлення цілей та координація підрозділів: Міноборони розширило функції системи спостереження за боєм DELTА
14:55
Віктор Орбан
ЄС схвалив виділення Угорщині 900 млн євро в обмін на розблокування допомоги Україні
14:39
Міністерство оборони України
Міноборони прискорило постачання нового озброєння до ЗСУ: процес триватиме до 20 днів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV