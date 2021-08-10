Чаус в суді заявив, що викрадачі хотіли вбити його і він втік

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст судового рішення.

"(Підозрюваний) зазначив, що є потерпілим щодо кримінального правопорушення, а саме викрадення з метою вбивства. Зазначив, що вбивство не реалізували, так як він втік, пройшов 50 км пішки і добровільно з'явився в органи СБУ", - йдеться в тексті.

Чаус стверджує, що працівники НАБУ порушили норми КПК, не подавши клопотання про його затримання до суду, але звернувшись з клопотанням про застосування запобіжного заходу.

Нагадаємо, 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.

Працівники НАБУ оприлюднили відео, на якому співробітники СБУ перевозять затриманого екссуддю Чауса.

Служба безпеки України заявила, що не викрадала колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що зміг поспілкуватися з клієнтом, той перебуває в СБУ.

1 серпня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу через його відсутність.

3 серпня НАБУ повідомило, що затримало Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня ВАКС відправив Чауса під домашній арешт.

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