Чаус в суді заявив, що викрадачі хотіли вбити його і він втік
Екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус заявив, що він втік від викрадачів, які планували його вбити
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст судового рішення.
"(Підозрюваний) зазначив, що є потерпілим щодо кримінального правопорушення, а саме викрадення з метою вбивства. Зазначив, що вбивство не реалізували, так як він втік, пройшов 50 км пішки і добровільно з'явився в органи СБУ", - йдеться в тексті.
Чаус стверджує, що працівники НАБУ порушили норми КПК, не подавши клопотання про його затримання до суду, але звернувшись з клопотанням про застосування запобіжного заходу.
- Нагадаємо, 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.
- Працівники НАБУ оприлюднили відео, на якому співробітники СБУ перевозять затриманого екссуддю Чауса.
- Служба безпеки України заявила, що не викрадала колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.
- Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що зміг поспілкуватися з клієнтом, той перебуває в СБУ.
- 1 серпня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу через його відсутність.
- 3 серпня НАБУ повідомило, що затримало Чауса в лікарні "Феофанія".
- 4 серпня ВАКС відправив Чауса під домашній арешт.
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