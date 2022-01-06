"Чекаємо на введення російських сил": екснардеп "Слуги народу" Шевченко прибув у Казахстан
Колишній нардеп "Слуги народу" Євгеній Шевченко прилетів до Казахстану та очікує на введення в країну російських військових
Про це він написав у Facebook.
"Назарбаєв пішов! Гадаю, Токаєв не втримає ситуацію під контролем. Не забуваймо, Казахстан член ОДКБ. Противага НАТО. Чекаємо на введення російських сил у Казахстан", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, 5 січня нардеп записав відео, у якому сказав, що прилетів у Казахстан.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- Рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан.
- 6 січня Рада колективної безпеки ОДКБ заявила, що російські військові почали виконувати "поставлені завдання" у Казахстані.
- Станом на 6 січня, Вірменія, Білорусь, Киргизія і Таджикистан заявили про намір брати участь у "миротворчій" місії в охопленому протестами Казахстані в рамках Організації Договору про колективну безпеку.
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