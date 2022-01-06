"Чекаємо на введення російських сил": екснардеп "Слуги народу" Шевченко прибув у Казахстан

Про це він написав у Facebook.



"Назарбаєв пішов! Гадаю, Токаєв не втримає ситуацію під контролем. Не забуваймо, Казахстан член ОДКБ. Противага НАТО. Чекаємо на введення російських сил у Казахстан", - йдеться в повідомленні.







Крім цього, 5 січня нардеп записав відео, у якому сказав, що прилетів у Казахстан.







Довідка: 24 травня 2021 року Євгена Шевченка Довідка: 24 травня 2021 року Євгена Шевченка виключили із фракції "Слуга народу" через підтримку затримання білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича та підтримку режиму Олександра Лукашенка. Раніше у нього був візит до самопроголошеного президента Білорусі. 24 грудня 2021 СБУ відкрила справу про державну зраду нардепа Шевченка.