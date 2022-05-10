Чехія стала членом ради ООН з прав людини замість раніше виключеної Росії

Про це у твітер повідомляє пресслужба Ради з прав людини.

"Генеральна асамблея ООН обрала Чехію на місце у Раді з прав людини, звільнене Росією у квітні 2022 року. Чеська Республіка зберігатиме за собою це місце до 31 грудня 2023 року", - повідомили в ООН.

7 квітня Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерацїі в Раді ООН з прав людини. Це є максимальним рівнем покарання у Раді з прав людини – виключити державу неможливо. Однак унаслідок цього РФ була позбавлена усіх процедурних прав, які мають члени Ради. При цьому Росію у голосуванні не підтримала жодна держава Європи.

Втім, згодом Росія зробила заяву про свій "добровільний вихід" зі складу Ради ООН з прав людини.

Чехія після цього подала свою кандидатуру, щоб замінити Росію в цьому органі.

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