Чехія запропонує ЄС скасувати спрощену видачу віз росіянам і білорусам, - Bloomberg

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського.

Уточнюється, що про заборону поїздок для туристів з РФ та Білорусі не йдеться — попри відповідні заклики низки країн, зокрема Естонії, у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Скасування спрощеного порядку видачі шенгенських віз громадянам Росії та Білорусі все одно дозволить росіянам і білорусам подавати документи на короткостроковий в'їзд. Але це збільшить час оформлення віз, вимагатиме більше документів і збільшить витрати до 80 євро з 35 євро.

Відомо, що міністри закордонних справ ЄС у Празі не будуть оприлюднювати офіційні висновки. До ухвалення остаточного рішення минуть ще тижні, йдеться у матеріалі.

Балтійські лідери вже сигналізували, що вони можуть просувати регіональну заборону на російські візи, якщо ЄС не дасть твердої відповіді. Зокрема, президент Литви Ґітанас Науседа заперечує, що російський народ не повинен нести відповідальність за вторгнення.

11 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

12 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ

Водночас Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз.

Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.

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