Чемпіон світу очолить збірну України з футболу, - ЗМІ

Про це повідомляє Dynamomania.



За інформацією джерела, завтра, 12 серпня, виконком УАФ призначить Олександра Петракова головним тренером збірної України. Асоціацію футболу не влаштувала сума компенсації за розрив контракту Сергія Реброва з "Аль-Айном", яка значно перевищує 1 млн євро.

Олександр Петраков у 2019 році виграв молодіжний ЧС зі збірною України. Багато гравців з того складу зараз виступають за основну команду країни.

Після тріумфального чемпіонату світу Петраков тренує збірну U-17.