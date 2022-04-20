Чемпіон світу Підручний оголосив, що йде на вибори президента Федерації біатлону України
Лідер збірної України Дмитро Підручний заявив, що сперечатиметься за посаду президента Федерації біатлону
Про це він заявив у інтерв'ю Tribuna.com.
За словами Підручного, йому запропонували взяти участь у виборах президента Федерації біатлону і він відповів згодою.
"Буквально кілька днів тому я прийняв для себе рішення погодитись на висунення моєї кандидатури на цю посаду. Сам я цього зробити не можу, оскільки тільки члени ФБУ, місцеві осередки, подають кандидатуру для розгляду на конференції", - розповів Підручний.
Він додав, що спортсмени підтримали його рішення, хоча й їхня позиція не матиме вирішального значення.
"Я розумію, що біатлоністи не голосують. Комітет спортсменів має лише два голоси. Але для мене було важливо почути їхню думку – спортсмени дійсно хочуть зараз змін. Питання навіть не в тому, виграю я чи ні. ФБУ – це не чиясь власність, а громадська організація. Якщо якась обласна федерація хоче висунути умовного Підручного чи будь-якого іншого кандидата, то вона має на це право", - сказав Підручний, який у 2019 році приніс Україні першу золоту медаль чемпіонатів світу в історії чоловічої збірної.
Вибори президента ФБУ мали відбутися 18 травня, але відкладені на невизначений термін через воєнний стан.
Президентом ФБУ з 1998 року є Володимир Бринзак, який пообіцяв, що не висуватиме свою кандидатуру на новий термін.
- 5 квітня Дмитро Підручний заявив, що Володимир Бринзак сказав неправду про місце перебування натуралізованих росіянок, які виступають за збірну України, на час початку повномасштабної агресії.
- 11 квітня Володимир Бринзак оголосив, що залишає пост президента Федерації біатлону України після 24 років на посаді.
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