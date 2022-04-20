Чемпіон світу Підручний оголосив, що йде на вибори президента Федерації біатлону України

Про це він заявив у інтерв'ю Tribuna.com.

За словами Підручного, йому запропонували взяти участь у виборах президента Федерації біатлону і він відповів згодою.

"Буквально кілька днів тому я прийняв для себе рішення погодитись на висунення моєї кандидатури на цю посаду. Сам я цього зробити не можу, оскільки тільки члени ФБУ, місцеві осередки, подають кандидатуру для розгляду на конференції", - розповів Підручний.

Він додав, що спортсмени підтримали його рішення, хоча й їхня позиція не матиме вирішального значення.

"Я розумію, що біатлоністи не голосують. Комітет спортсменів має лише два голоси. Але для мене було важливо почути їхню думку – спортсмени дійсно хочуть зараз змін. Питання навіть не в тому, виграю я чи ні. ФБУ – це не чиясь власність, а громадська організація. Якщо якась обласна федерація хоче висунути умовного Підручного чи будь-якого іншого кандидата, то вона має на це право", - сказав Підручний, який у 2019 році приніс Україні першу золоту медаль чемпіонатів світу в історії чоловічої збірної.

Вибори президента ФБУ мали відбутися 18 травня, але відкладені на невизначений термін через воєнний стан.

Президентом ФБУ з 1998 року є Володимир Бринзак, який пообіцяв, що не висуватиме свою кандидатуру на новий термін.

5 квітня Дмитро Підручний заявив, що Володимир Бринзак сказав неправду про місце перебування натуралізованих росіянок, які виступають за збірну України, на час початку повномасштабної агресії.

11 квітня Володимир Бринзак оголосив, що залишає пост президента Федерації біатлону України після 24 років на посаді.

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