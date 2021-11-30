Чемпіони Європи забажали провести матч проти збірної України з футболу

Про це повідомляє "Спорт-Експресс"



Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні хоче, щоб його команді організували тренувальний збір з 28 по 31 січня 2022 року, де буде проведений товариський матч.



Серед потенційних суперників - Росія, Україна та Шотландія. Якщо ж сторонам вдасться домовитися, то спаринг, найімовірніше, пройде у Флоренції чи Бергамо.



Збірна Італії є чемпіоном Європи з футболу. У березні на них чекають матчі у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Північної Македонії.

У плей-офф кваліфікації ЧС-2022 Україна потрапила у квартет А. У півфіналі наша команда зіграє проти Шотландії. У фіналі, за право грати на ЧС-2022, зустрінеться з переможцем пари Уельс - Австрія.

Матчі півфіналу пройдуть 24 березня 2022 року, а фінали - 29 березня.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb