Чемпіони Європи забажали провести матч проти збірної України з футболу
Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні звернувся до федерації футболу з проханням організувати товариський матч, серед пріоритетних варіантів є Україна
Про це повідомляє "Спорт-Експресс"
Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні хоче, щоб його команді організували тренувальний збір з 28 по 31 січня 2022 року, де буде проведений товариський матч.
Серед потенційних суперників - Росія, Україна та Шотландія. Якщо ж сторонам вдасться домовитися, то спаринг, найімовірніше, пройде у Флоренції чи Бергамо.
Збірна Італії є чемпіоном Європи з футболу. У березні на них чекають матчі у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Північної Македонії.
У плей-офф кваліфікації ЧС-2022 Україна потрапила у квартет А. У півфіналі наша команда зіграє проти Шотландії. У фіналі, за право грати на ЧС-2022, зустрінеться з переможцем пари Уельс - Австрія.
Матчі півфіналу пройдуть 24 березня 2022 року, а фінали - 29 березня.
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