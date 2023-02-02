Про це інформує в Military Media Center полковник Сергій Череватий.

Коментуючи наказ Путіна про наступ на Сході до березня Череватий сказав, що противник постійно хоче захопити нові наші території.

"Але є згуртованість української нації у відбитті агресії. Згуртованість, професіоналізм українських військових плюс якісна західна техніка – це запорука нашої перемоги", – заявив речник.

Череватий констатував, РФ полюбляє різні дати, "тому не можна виключати, що вони спробують це зробити" до річниці вторгнення 24 лютого.

"Але чим і як вони будуть це робити? Тому у мене є великі сумніви, що зараз, перебуваючи у постійних боях, вони зможуть це зробити", - додав речник.

Читайте також: Резніков: РФ може почати наступати на двох напрямках до річниці вторгнення

Також військовий нагадав, що у лютому 2022 року Росія кинула у наступ свої найкращі військові частини, проте "українська армія їх всі розбила".

Нагадаємо, раніше сьогодні в Головному управлінні розвідки розповіли, що російський президент Володимир Путін наказав до березня захопити усю територію Донеччини та Луганщини.

Раніше видання Вloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.

А секретар РНБО Олексій Данілов казав, що росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості України. Згодом він наголошував, що влада розуміє загрозу повторного наступу російських військ на територію України й потужно готується.

Вже 1 лютого секретар РНБО заявив: "Росіяни готуються до максимальної ескалації війни й не можна виключати жодного сценарію в найближчі два-три тижні".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb