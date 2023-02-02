Череватий сумнівається, що армія РФ зможе виконати наказ Путіна про захоплення Донеччини та Луганщини
Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий висловив сумніви щодо виконання путінського наказу армією РФ про захоплення Донеччини та Луганщини до березня
Про це інформує в Military Media Center полковник Сергій Череватий.
Коментуючи наказ Путіна про наступ на Сході до березня Череватий сказав, що противник постійно хоче захопити нові наші території.
"Але є згуртованість української нації у відбитті агресії. Згуртованість, професіоналізм українських військових плюс якісна західна техніка – це запорука нашої перемоги", – заявив речник.
Череватий констатував, РФ полюбляє різні дати, "тому не можна виключати, що вони спробують це зробити" до річниці вторгнення 24 лютого.
"Але чим і як вони будуть це робити? Тому у мене є великі сумніви, що зараз, перебуваючи у постійних боях, вони зможуть це зробити", - додав речник.
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Також військовий нагадав, що у лютому 2022 року Росія кинула у наступ свої найкращі військові частини, проте "українська армія їх всі розбила".
Нагадаємо, раніше сьогодні в Головному управлінні розвідки розповіли, що російський президент Володимир Путін наказав до березня захопити усю територію Донеччини та Луганщини.
- Раніше видання Вloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.
- А секретар РНБО Олексій Данілов казав, що росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості України. Згодом він наголошував, що влада розуміє загрозу повторного наступу російських військ на територію України й потужно готується.
- Вже 1 лютого секретар РНБО заявив: "Росіяни готуються до максимальної ескалації війни й не можна виключати жодного сценарію в найближчі два-три тижні".
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