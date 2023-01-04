Про це інформує Sky News.

"Невеликий снігопад і незвично тепла зимова погода розчарували операторів гірськолижних схилів і відпочивальників, які сподівалися на білу зимову втечу на деякі з європейських нижчих гірських курортів", - пише видання.

Натомість на схилах з'явилися ділянки трави, каміння та бруду, деякі курорти змушені були закритися. Багато країн Європи уже побили нові січневі температурні рекорди.

"У Європі є вісім країн, які побили свій січневий рекорд, і кілька з них повністю його знищили - не лише на кілька (десятих, - ред.) градуса. У Польщі побили цей рекорд на чотири градуси. Це величезна сума", - виконавчий директор Королівського метеорологічного товариства професор Ліз Бентлі.



Метеостанція в Делемонті, в хребті Юра на кордоні з Францією, вже встановила новий температурний рекорд січня в 18,1C (майже 65F) у перший день року, що на 2,5 градуса Цельсія вище попереднього показника.

У Варшаві, столиці Польщі, у неділю було 18,9C (66F), що на 4C вище попереднього середнього значення. Інші країни з новими рекордами січня - Білорусь, Чехія, Данія, Ліхтенштейн, Литва, Латвія та Нідерланди.

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