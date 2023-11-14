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Через кіберзлочини: Непал заборонить TikTok

14 листопада, 2023 вiвторок
00:47
Наука TikTok

Міністр зв'язку та інформаційних технологій Непалу Рекха Шарма заявила, що уряд увалив рішення про заборону китайської соцмережі TikTok

Про це повідомляє Reuters

Шарма зазначила, що рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів і що колеги працюють над технічним закриттям TikTok.

Голова телекомунікаційного управління Непалу Пурушоттам Ханал додав, що інтернет-провайдерів попросили закрити додаток, і деякі уже виконали рішення уряду.

Лідери опозиції розкритикували крок, заявивши, що йому бракує "ефективності, зрілості та відповідальності".

"В інших соціальних мережах також є багато небажаних матеріалів. Що необхідно зробити, так це регулювати, а не обмежувати їх", - сказав один з лідерів Комуністичної партії Непалу Прадіп Г'явалі.

За повідомленнями ЗМІ, за останні чотири роки в країні було зареєстровано більш як 1 600 випадків кіберзлочинів, пов'язаних з TikTok.

Що відомо про заборону TikTok у світі

Раніше дві найбільші керівні інституції Євросоюзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.

У Канаді заборонили держслужбовцям використовувати соцмережу на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.

19 травня творці платформи коротких відео TikTok подали до суду на штат Монтана, через заборону громадянам користуватися китайським застосунком.

У липні платформа звернулася до американського суду з проханням до 1 січня призупинити дію заборони штату Монтана на користування китайським застосунком. 

У серпні посилаючись на міркування безпеки Нью-Йорк заборонив соцмережу на державних пристроях, приєднавшись до ряду міст і штатів США, які ввели такі обмеження.

21 серпня стало відомо, що Сомалійський уряд заборонив TikTok, Telegram і букмекерську компанію 1XBET, заявивши, що ці сервіси використовуються для тероризму та аморальної пропаганди у цій східноафриканській державі.  

Технології
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