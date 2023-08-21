"Жахливий контент і дезінформація": Сомалі заборонила TikTok, Telegram та 1XBet

Про це інформує Reuters.

"Міністр зв'язку наказує інтернет-компаніям припинити вищезгадані програми, які терористи та аморальні групи використовують для поширення постійних жахливих зображень та дезінформації серед громадськості", - заявив держдіяч Джама Хасан Халіф.

У понеділок міністерство зв’язку та технологій наказало інтернет-провайдерам заблокувати застосунки. Це рішення було прийнято у зв’язку з посиленням боротьби проти джихадистської групи Аль-Шабаб у центральному регіоні країни.

Повідомляється, що це перший раз, коли уряд використовує такий захід для своїх антитерористичних цілей.

Що відомо про заборону користуватися TikTok

Раніше дві найбільші керівні інституції Євросоюзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.

У Канаді заборонили держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.

19 травня творці платформи коротких відео TikTok подали до суду на штат Монтана, через заборону громадянам користуватися китайським застосунком.

У липні платформа TikTok звернулася до американського суду з проханням до 1 січня призупинити дію заборони штату Монтана на користування китайським застосунком.

У серпні посилаючись на міркування безпеки Нью-Йорк заборонив TikTok на державних пристроях, приєднавшись до ряду міст і штатів США, які ввели такі обмеження.