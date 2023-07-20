Через обстріли без світла залишається частина споживачів у шести прифронтових областях. Ситуація в енергетиці
Російські військові продовжують гатити по прифронтових областях України. Унаслідок атак без світла частково залишаються 6 регіонів
Про це пише Міненерго.
Зазначається, що через обстріли залишається без світла частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях.
У Міненерго наголошують, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Також внаслідок грозового шторму, який пройшов країною, знеструмлювалися 152 населених пункти: у Закарпатській області – 79 населених пунктів, у Львівській області – 44, в Івано-Франківській – 26, у Чернігівській – 2, у Сумській області – 1 населений пункт.
- Унаслідок нічної атаки росіян 19 липня зафіксовано пошкодження лінії електропередачі в Миколаївській та Одеській областях. Знеструмлено майже 3 тисячі споживачів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.63
Купівля 36.63Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.94Продаж 41.91
- Актуальне
- Важливе