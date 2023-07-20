Про це пише Міненерго.

Зазначається, що через обстріли залишається без світла частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях.

У Міненерго наголошують, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Також внаслідок грозового шторму, який пройшов країною, знеструмлювалися 152 населених пункти: у Закарпатській області – 79 населених пунктів, у Львівській області – 44, в Івано-Франківській – 26, у Чернігівській – 2, у Сумській області – 1 населений пункт.