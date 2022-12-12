Про це в ефірі Еспресо заявив пресофіцер комендатури оборони міста Дмитро Плетенчук.

"Ситуація у нас незмінна - тривають обстріли. Вони постійні та перманентні - відбуваються чи не щогодини. Ворог застосовує ствольну артилерію великих калібрів,системи залпового вогню і мінометами дотягується. Гатить по житловому сектору, по будинках. Багато пошкоджень - постійно страждають лікарні через це", - зазначив він.

Плетенчук додав, що зараз у Херсоні працює сирена, раніше вона навіть не працювала.

"Дивом ми маємо відносно невеликі жертви, враховуючи кількість обстрілів. В середньому, одна-дві цивільні особи в нас гине за добу, поранених більше", - зазначив речник.

Він назвав ще одну проблему - місцеве населення до кінця не розуміє, що відбувається, нема сприйняття реальності.

"Люди поки що дуже кволо реагують на обстріли і на сирени. Це до перших серйозних жертв. Комендатура оборони постійно закликає до дотримання вимог. Також вимагаємо не виходити на воду, на правий берег, який прострілюється", - підсумував він.

12 грудня російські окупанти атакували Херсон з РСЗВ та артилерії, в результаті обстрілу загинула жінка.