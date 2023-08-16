Через обвал будівлі на півночі Індії загинуло щонайменше 5 людей
У вівторок, 15 серпня, внаслідок обрушення будівлі на півночі Індії загинуло принаймні 5 людей, і ще 4 отримали поранення
Про це пише Сіньхуа.
Зазначається, що частина старої будівлі обвалилася на жвавій вулиці біля популярного храму в північному індійському штаті Уттар-Прадеш.
"Інцидент трапився поблизу храму Банке Біхарі в районі Матхура, куди щодня навідують тисячі паломників й відвідувачів", - йдеться у повідомленні.
За даними видання, до храму щодня приходять тисячі паломників і відвідувачів.
Постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні. Наразі встановлюється причина обвалу.
- 12 липня повідомлялося, що на півночі Індії через сильні зливи, які спричинили повені та зсуви ґрунту, загинула щонайменше 41 людина, ще понад дві тисячі людей евакуювали.
- Головний міністр штату Сухвіндер Сінгх Сукху 15 серпня повідомив, що кількість загиблих у північному горбистому штаті Хімачал-Прадеш, що постраждав від дощів, зросла до 50 людей
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