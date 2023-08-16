Про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що частина старої будівлі обвалилася на жвавій вулиці біля популярного храму в північному індійському штаті Уттар-Прадеш.

"Інцидент трапився поблизу храму Банке Біхарі в районі Матхура, куди щодня навідують тисячі паломників й відвідувачів", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, до храму щодня приходять тисячі паломників і відвідувачів.

Постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні. Наразі встановлюється причина обвалу.