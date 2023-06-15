Через расову дискримінацію: Starbucks має виплатити $25 млн колишній співробітниці
Компанія Starbucks зобов'язана виплатити колишній співробітниці компенсацію у розмірі 25,6 млн доларів у зв'язку з судовим позовом про расову дискримінацію
Про це пише BBC.
Зазначається, що у 2018 році в одному з кафе Starbucks у Філадельфії сталася подія, в якій одного із двох темношкірих чоловіків не допустили до використання туалету, оскільки він нічого не купив. Працівники звернулися до чоловіків з проханням покинути заклад. Згідно з повідомленнями, працівники кафе зателефонували до поліції після їх відмови. Правоохоронці затримали їх.
Арешт двох чоловіків був знятий на відео та поширений в Інтернеті, що викликало широкомасштабні протести. Унаслідок цього Starbucks прийняла рішення закрити всі свої 8 тисяч магазинів у США на один день, з метою проведення тренінгів з боротьби з упередженнями для своїх працівників.
За даними CBS, пані менеджерку Філліпс звільнили, а керівник магазину, де стався інцидент, який був темношкірим, зберіг свою роботу.
"У 2019 році пані Філліпс подала до суду на Starbucks, звинувативши їх у неправомірному звільненні та несправедливому покаранні "білих" працівників, таких як вона, у відповідь на арешти", - йдеться у повідомлені.
Федеральне журі в Нью-Джерсі встановило, що Starbucks порушила федеральні громадянські права пані Філліпс, а також закон штату, який забороняє дискримінацію за ознакою раси, присудивши 600 000 доларів компенсації та 25 млн доларів у вигляді штрафу.
- Нагадаємо, що 24 травня 2022 року стало відомо, що компанія Starbucks назавжди закрила свій бізнес у Росії, тимчасово зупинивши роботу в РФ ще на початку березня.
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