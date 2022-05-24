Кавовий гігант Starbucks назавжди закриває свій бізнес у Росії
Компанія довго ухвалювала рішення, тимчасово зупинивши роботу в РФ ще на початку березня
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на заяву компанії.
Starbucks Corp. закриває свій бізнес в Росії після 15 років роботи на цьому ринку. Глобальний кавовий гігант назавжди припиняє роботу своїх 130 магазинів і більше не працюватиме в Росії.
На сайті компанії з сьогоднішнього дня пошук у розділі "найближчий Starbucks" не дає результатів по жодному з російських міст.
"Starbucks вирішив піти, його бренд більше не представлений на ринку", - йдеться у заяві компанії.
У Starbucks заявили, що майже 2000 співробітників у Росії продовжуватимуть отримувати зарплату протягом шести місяців і отримуватимуть допомогу у пошуку нових робочих місць за межами мережі. Компанія відмовилася коментувати фінансові наслідки закриття російського ринку, на який припадає відносно невелика частина її продажів.
- Відзначимо, що заяву про зупинку діяльності у Росії через війну в Україні мережа кав’ярень Starbucks зробила ще 8 березня.
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16 травня остаточне рішення про вихід з ринку Росії також ухвалили у McDonald's.
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